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Ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 600 εκατ. δολαρίων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, υλοποιεί η DryDel Shipping του Κώστα Δελαπόρτα, αξιοποιώντας την άνοδο των αξιών των φορτηγών πλοίων για να χρηματοδοτήσει την ανανέωση του στόλου της. Από τον Ιούνιο του 2024, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία έχει προχωρήσει στην πώληση 11 πλοίων, με τα συνολικά έσοδα να υπολογίζονται σε περίπου 350 εκατ. δολάρια, ενώ την ίδια περίοδο έχει τοποθετήσει παραγγελίες για αντίστοιχο αριθμό νεότευκτων μονάδων σε ναυπηγεία ιαπωνικών συμφερόντων.

Η πιο πρόσφατη συναλλαγή της εταιρείας αποτυπώνει τα οικονομικά περιθώρια που δημιουργεί η σημερινή συγκυρία στη ναυλαγορά. Η DryDel πούλησε το Delmax66, ένα Ultramax χωρητικότητας 66.600 dwt και κατασκευής 2026, έναντι περίπου 47 εκατ. δολαρίων, παρότι είχαν περάσει μόλις πέντε μήνες από την παραλαβή του από τα ναυπηγεία Tsuneishi Cebu στις Φιλιππίνες.

Πρόκειται για τίμημα που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα που έχουν επιτευχθεί για πλοίο της συγκεκριμένης κατηγορίας. Το ενδιαφέρον της συναλλαγής βρίσκεται κυρίως στη χρονική απόσταση μεταξύ της παραγγελίας και της μεταπώλησης. Πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν η DryDel προχωρούσε στη ναυπήγηση του Delmax66, οι τιμές των νεότευκτων Ultramax κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στα 33 εκατ. δολάρια.

Σήμερα, το συγκεκριμένο πλοίο άλλαξε χέρια έναντι 47 εκατ. δολαρίων, δηλαδή σε επίπεδο κατά 14 εκατ. δολάρια υψηλότερο από τη μέση τιμή νέας ναυπήγησης εκείνης της περιόδου. Η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 42%, χωρίς να αποτελεί κατ’ ανάγκην το πραγματικό κέρδος της DryDel, αφού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί το ακριβές κόστος της παραγγελίας και οι υπόλοιπες δαπάνες της επένδυσης.

Η εταιρεία επενδύει σε τεχνολογικά προηγμένα και ενεργειακά αποδοτικά πλοία, παράλληλα με τη συνέχιση του εκτεταμένου ναυπηγικού της προγράμματος στην Ιαπωνία το οποίο κοστολογείται στα 600 εκατ. δολάρια.