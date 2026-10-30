Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με ορίζοντα την ανταγωνιστικότητα των πλοίων για τα επόμενα 15 έως 20 χρόνια συνεχίζει η DryDel Shipping τις επενδύσεις της σε σύγχρονα νεότευκτα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Κώστα Δελαπόρτα, στο TradeWinds Shipowners Forum Japan 2026, στο Τόκιο, όπου συζητήθηκαν η ανανέωση του στόλου, η γεωπολιτική και η τεχνητή νοημοσύνη.

Συνέδεσε την επιλογή νέων πλοίων με τη μακροχρόνια εμπορική τους απόδοση. Η αποδοτικότητα στην κατανάλωση καυσίμων, όπως υπογράμμισε, υπηρετεί τόσο τη μείωση των εκπομπών όσο και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε βάθος χρόνου.

«Δεν αγοράζουμε τη σημερινή αγορά. Αγοράζουμε τον στόλο του αύριο», ανέφερε, περιγράφοντας την επενδυτική φιλοσοφία της εταιρείας. Στην πράξη, το ζητούμενο για τη DryDel είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση του πλοίου, την κατανάλωση καυσίμων και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Η ταχύτητα αποτελεί μία μόνο παράμετρο αυτής της εξίσωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ιαπωνικά ναυπηγεία, τα οποία χαρακτήρισε σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Όπως επισήμανε, οι μακροχρόνιες σχέσεις της DryDel με την ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, την οποία ανέδειξε ως ιδιαίτερα πολύτιμο στοιχείο για τον κλάδο.

Στο πεδίο της τεχνολογίας, ο επικεφαλής της εταιρείας έδωσε έμφαση στην εκπαίδευση. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα ψηφιακά εργαλεία αναμένεται, κατά τον ίδιο, να μετασχηματίσουν τη ναυτιλία. Η αποτελεσματική αξιοποίησή τους, ωστόσο, προϋποθέτει ανθρώπους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες.

«Η ναυτιλία είναι και θα παραμείνει πάντα μια δραστηριότητα που βασίζεται στους ανθρώπους», τόνισε. Για να εξηγήσει τη θέση του, χρησιμοποίησε το παράδειγμα της οδήγησης: η απόκτηση ενός ταχύτερου αυτοκινήτου δεν κάνει αυτομάτως κάποιον καλύτερο οδηγό. Αντίστοιχα, ακόμη και τα πιο προηγμένα εργαλεία χρειάζονται καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους για να αποδώσουν.

Η εκτίμησή του για την επόμενη δεκαετία συνοψίζει αυτή την προσέγγιση: το προβάδισμα δεν θα εξασφαλίζεται κατ’ ανάγκη από το μέγεθος του στόλου. Θα κρίνεται από την επιλογή των κατάλληλων πλοίων, την ποιότητα των ανθρώπων και την ικανότητα κάθε εταιρείας να προσαρμόζεται στις αλλαγές.