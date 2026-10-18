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Δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες περιοχές του παγκόσμιου εμπορίου μετατρέπονται σε ζώνες εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, με την εμπορική ναυτιλία να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων. Στα Στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα, οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα βυθίσεις, νεκρούς και αγνοούμενους ναυτικούς, ενώ η απειλή επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες πλοίων και θαλάσσιες διαδρομές.

Η επιδείνωση της κατάστασης αποτυπώνεται στα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο οποίος, σύμφωνα με την επικαιροποίηση της 14ης Οκτωβρίου, έχει καταγράψει 113 επιβεβαιωμένα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ από την έναρξη της κρίσης στις 28 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για έναν απολογισμό που αναδεικνύει την έκταση της απειλής για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία, με τις τελευταίες επιθέσεις να επιβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον στα δεξαμενόπλοια.

Η ταυτόχρονη κλιμάκωση των συγκρούσεων δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία και στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν ισχυρή παρουσία στις αγορές μεταφοράς πετρελαίου, ξηρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, με αποτέλεσμα οι εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα τον σχεδιασμό των ταξιδιών, την ασφάλιση των πλοίων και, κυρίως, την προστασία των πληρωμάτων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές εστίες πολεμικής έντασης. Στον Περσικό Κόλπο διακυβεύεται η ασφάλεια ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, ενώ στη Μαύρη Θάλασσα η επέκταση των επιθέσεων προς τα δυτικά απειλεί τη μεταφορά σιτηρών, πρώτων υλών και ενεργειακών φορτίων.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, περίπου 24 εμπορικά πλοία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων στην περιοχή του Ορμούζ μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Η συχνότητα των περιστατικών καταδεικνύει ότι η κρίση έχει εισέλθει σε νέα φάση, με την απειλή να αφορά πλέον ένα ευρύτερο τμήμα του εμπορικού στόλου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του containership «GFS Pride», με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο επλήγη στις 13 Οκτωβρίου κοντά στις ακτές του Ομάν, περίπου ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του Ras Makhbuq. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά και απώλεια της δυνατότητας ασφαλούς πλεύσης, με το πλοίο να παραμένει ακυβέρνητο μέχρι τη βύθισή του στις 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, και τα 21 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η επιτυχής διάσωση των ναυτικών απέτρεψε έναν ακόμη ανθρώπινο απολογισμό, ωστόσο η απώλεια του πλοίου αναδεικνύει το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπίζουν ακόμη και εμπορικά πλοία τα οποία δεν μεταφέρουν ενεργειακά φορτία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι το τελευταίο διαθέσιμο στίγμα του πλοίου μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS είχε καταγραφεί στις 3 Οκτωβρίου, ανοικτά της Fujairah. Η πληροφορία αυτή επαναφέρει τη συζήτηση για τις πρακτικές περιορισμού της ηλεκτρονικής ορατότητας των πλοίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και για τις δυσκολίες που δημιουργούνται στην παρακολούθηση της εμπορικής κυκλοφορίας.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που πλοίο συνδεδεμένο με την ίδια εταιρεία διαχείρισης βρίσκεται στο επίκεντρο πολεμικού περιστατικού. Το «GFS Galaxy» είχε δεχθεί επίθεση στις 11 Ιουλίου, με αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και τον θάνατο ενός ναυτικού.

Η επικινδυνότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και στην περίπτωση του bulk carrier «Cape Dao», με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα. Το πλοίο είχε δεχθεί δύο πλήγματα στις 23 Σεπτεμβρίου, περίπου 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Khasab, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας Ινδός ναυτικός, ενώ τα υπόλοιπα 26 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Παρά τις αρχικές προσπάθειες αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και ρυμούλκησης του πλοίου, οι ζημιές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές. Στις 13 Οκτωβρίου αναφέρθηκε η βύθισή του, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνέπειες ενός πολεμικού πλήγματος μπορεί να οδηγήσουν σε ολική απώλεια ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την επίθεση.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ασφαλιστές, καθώς το κόστος ενός περιστατικού δεν περιορίζεται στις άμεσες υλικές ζημιές. Περιλαμβάνει επιχειρήσεις διάσωσης, ρυμουλκήσεις, ενδεχόμενη απώλεια φορτίου, καθυστερήσεις και πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης.

Πάνω από όλα, όμως, βρίσκεται η ανθρώπινη διάσταση της κρίσης. Ήδη από τις 9 Οκτωβρίου, ο IMO είχε καταγράψει τουλάχιστον 24 νεκρούς ναυτικούς στην περιοχή του Ορμούζ. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει τις συνέπειες της σύγκρουσης για τους ανθρώπους που εργάζονται στα εμπορικά πλοία, συχνά χωρίς να έχουν ουσιαστική δυνατότητα αποφυγής των κινδύνων που δημιουργούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα προκαλεί εξίσου έντονη ανησυχία, καθώς η επέκταση των επιθέσεων προς τις βουλγαρικές ακτές δείχνει ότι η απειλή δεν περιορίζεται πλέον στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα βασικά μέτωπα του πολέμου.

Στις 13 Οκτωβρίου δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν, σύμφωνα με τις αναφορές, επιθέσεις με drones εντός της βουλγαρικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

Το «HS Dignity», με σημαία Γουινέας-Μπισάου, βυθίστηκε περίπου 17 ναυτικά μίλια από τις βουλγαρικές ακτές. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί έως τις 14 Οκτωβρίου, πέντε μέλη του πληρώματος είχαν διασωθεί, ενώ 11 ναυτικοί εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος νέων επιθέσεων, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες περιορίζουν τα περιθώρια άμεσης επέμβασης.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το «Chelsea-3», με σημαία Μάλτας, επλήγη επίσης από drones. Στην περίπτωση αυτή, και τα 15 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση στη Βουλγαρία, με την κυβέρνηση να ζητά εξηγήσεις από τη ρωσική διπλωματική εκπροσώπηση. Η Σόφια δεν απέδωσε επισήμως την ευθύνη στη Μόσχα, ενώ η ρωσική πλευρά αρνήθηκε ότι διέθετε σχετική ενημέρωση και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτων.

Η ένταση των περιστατικών στη Μαύρη Θάλασσα είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη πριν από τις τελευταίες επιθέσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Windward, περίπου 86 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 23 το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η μεταβολή αυτή καταδεικνύει την επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας και δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για τις μεταφορές φορτίων από και προς τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, οι εξελίξεις δημιουργούν μια σύνθετη εξίσωση επιχειρησιακού και οικονομικού κινδύνου. Από τη μία πλευρά, η αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να περιορίσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, να επιμηκύνει τις διαδρομές και να επηρεάσει ανοδικά τους ναύλους. Από την άλλη, οι αυξημένες ασφαλιστικές απαιτήσεις, οι καθυστερήσεις και ο κίνδυνος απώλειας πλοίων δημιουργούν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Οι εταιρείες διαχείρισης καλούνται να επανεξετάζουν διαρκώς τις συνθήκες ασφαλείας, να παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις των διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών και να αξιολογούν εάν ένα ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να τεθεί σε υπέρμετρο κίνδυνο το πλήρωμα.

Η κατάσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς οι επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορτίων ή πλοίων. Η εμπλοκή containerships και bulk carriers δείχνει ότι ο κίνδυνος επεκτείνεται σε περισσότερους τομείς της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και εμπόρους.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η προστασία των ναυτικών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κρίσης που δεν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης. Οι άνθρωποι που επανδρώνουν τα εμπορικά πλοία καλούνται να συνεχίσουν τη μεταφορά αγαθών και πρώτων υλών σε περιοχές όπου η πολεμική δραστηριότητα μπορεί να μεταβάλει τις συνθήκες ασφαλείας μέσα σε λίγα λεπτά.

Με τα Στενά του Ορμούζ και τη Μαύρη Θάλασσα να αποτελούν πλέον δύο ταυτόχρονες εστίες υψηλού κινδύνου, η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα: η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών δεν εξαρτάται μόνο από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πλοίων και των εταιρειών, αλλά ολοένα περισσότερο από την εξέλιξη στρατιωτικών συγκρούσεων που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και τη συνέχεια του παγκόσμιου εμπορίου.