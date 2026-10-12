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Νέες προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ανοίγονται μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με το Ίδρυμα Ευγενίδου να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλία και τη Γαλάζια Οικονομία.

Η αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας, η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η προετοιμασία των εργαζομένων για τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές που συντελούνται στις θαλάσσιες μεταφορές αποτέλεσαν βασικά αντικείμενα των συζητήσεων κατά την 3η Μικτή Επιτροπή Θαλάσσιων Μεταφορών Ελλάδας–Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ενώ στις εργασίες συμμετείχε ο διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας.

Η παρουσία του Ιδρύματος στις διακρατικές συνομιλίες αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες απαιτήσεις για εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς η ψηφιοποίηση, τα εναλλακτικά καύσιμα και οι νέες περιβαλλοντικές προδιαγραφές μεταβάλλουν τις ανάγκες εκπαίδευσης τόσο των ναυτικών όσο και των εργαζομένων στις χερσαίες ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Έξι πεδία για κοινές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Ιωάννης Γκόλιας παρουσίασε την εμπειρία που έχει αποκτήσει το Ίδρυμα Ευγενίδου μέσα από τη μακρόχρονη δραστηριότητά του στην παραγωγή ναυτικών εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στην Αίγυπτο, με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικών συνεργειών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δύο ναυτιλιακών οικονομιών.

Οι προοπτικές που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, τον σχεδιασμό ή την προσαρμογή προγραμμάτων σπουδών, την επιμόρφωση εκπαιδευτών, την αναβάθμιση των μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας, καθώς και την ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών στη μαθησιακή διαδικασία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον από κοινού προσδιορισμό των ειδικοτήτων και των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί η ναυτιλιακή αγορά τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιχειρεί να συνδέσει πιο άμεσα τα εκπαιδευτικά συστήματα με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, περιορίζοντας την απόσταση ανάμεσα στην κατάρτιση και την επαγγελματική απασχόληση.

Η προοπτική της ελληνοαιγυπτιακής συνεργασίας δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση των αξιωματικών και των πληρωμάτων του εμπορικού ναυτικού.

Στο πεδίο ενδιαφέροντος εντάσσεται ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία λιμένων, τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υποθαλάσσιες υποδομές.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι δημιουργούν ζήτηση για νέες τεχνικές ειδικότητες, ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν αφορά τη χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς εργασίας στη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών οργανισμών, επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης προσαρμοσμένων στις ειδικότητες που αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη των προτεινόμενων συνεργασιών αποτελεί η διεθνής δικτύωση του Ιδρύματος Ευγενίδου. Στις συζητήσεις έγινε αναφορά στη στρατηγική συνεργασία του με το World Maritime University (WMU), καθώς και στη συμμετοχή του στη Waterborne Technology Platform, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα που συνδέει τη ναυτιλιακή βιομηχανία με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη διαμόρφωση πολιτικών.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, το Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές και επιστημονική γνώση για την υποστήριξη κοινών δράσεων με αιγυπτιακούς φορείς.

Η επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με προοπτική εφαρμογής και πέραν των δύο χωρών, σε ευρύτερο μεσογειακό επίπεδο.

Στον σχεδιασμό των πιθανών κοινών δράσεων κεντρική θέση μπορεί να αποκτήσει το Ινστιτούτο Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Ο συγκεκριμένος φορέας έχει ως αποστολή τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας, δίνοντας έμφαση στη ναυτιλία, τη Γαλάζια Οικονομία και τις τεχνικές ειδικότητες.

Σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν στην ελληνοαιγυπτιακή επιτροπή, θα μπορούσαν να οργανωθούν στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης στην Ελλάδα, με φυσική παρουσία, μέσω συνδυαστικών μορφών εκπαίδευσης ή εξ αποστάσεως.

Η υλοποίησή τους θα προϋπέθετε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς της Αιγύπτου, σε συντονισμό με το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων θα μπορούσε, παράλληλα, να διευρύνει την πρόσβαση στην εξειδικευμένη εκπαίδευση, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις η μετακίνηση των εκπαιδευομένων.

Η συζήτηση για την εκπαίδευση και τις νέες δεξιότητες εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας και Αιγύπτου, δύο χωρών με σημαντική θέση στις θαλάσσιες μεταφορές της Ανατολικής Μεσογείου.

Για την ελληνική πλευρά, η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας του Ιδρύματος Ευγενίδου προσφέρει τη δυνατότητα να διευρυνθεί η συνεργασία πέρα από τα παραδοσιακά πεδία των θαλάσσιων μεταφορών, προς την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης.

Το επόμενο ζητούμενο είναι η μετάβαση από τη διερεύνηση δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις, με προσδιορισμό των φορέων που θα συμμετάσχουν, των ειδικοτήτων που θα καλυφθούν και του τρόπου υλοποίησης των προγραμμάτων.

Προς το παρόν, οι συζητήσεις έχουν αναδείξει πεδία πιθανής συνεργασίας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η υπογραφή συγκεκριμένης εκπαιδευτικής συμφωνίας ή χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ωστόσο, η συμμετοχή του Ιδρύματος Ευγενίδου στον θεσμικό διάλογο Ελλάδας–Αιγύπτου δημιουργεί μια βάση για τη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών, με επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα και τις απαιτήσεις της ναυτιλίας του μέλλοντος.

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