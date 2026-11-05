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Αγορές τριών μεταχειρισμένων πλοίων, συνολικής αξίας 130,6 εκατ. δολαρίων, από ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα καταγράφει η τελευταία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Shipbrokers. Πρόκειται για ένα δεξαμενόπλοιο Aframax και δύο φορτηγά πλοία, με τις συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων, ιδιαίτερα των tankers, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της Allied, που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2026, η μεγαλύτερη από τις τρεις συμφωνίες αφορά το δεξαμενόπλοιο Haima, μεταφορικής ικανότητας 104.991 τόνων, το οποίο κατασκευάστηκε το 2009 στα ιαπωνικά ναυπηγεία Mitsui Tamano. Το πλοίο φέρεται να αποκτήθηκε από Έλληνες αγοραστές έναντι 65 εκατ. δολαρίων. Το τίμημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τον Οκτώβριο είχε πωληθεί το Aframax Afra Mare, κατασκευής 2008 και μεταφορικής ικανότητας 105.348 τόνων, έναντι 59 εκατ. δολαρίων. Η διαφορά των 6 εκατ. δολαρίων μεταξύ των δύο συναλλαγών αντανακλά, σύμφωνα με τους αναλυτές της Allied, την άνοδο των αξιών στην κατηγορία των Aframax, όπου οι ενδεικτικές τιμές των πλοίων ηλικίας 15 ετών αυξήθηκαν περίπου 7% μέσα στον Οκτώβριο. Η έκθεση επισημαίνει πάντως ότι η ηλικία και τα διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο δεξαμενόπλοιων ενδέχεται επίσης να επηρέασαν τις τελικές τιμές.

Στον τομέα των φορτηγών πλοίων, η σημαντικότερη ελληνική αγορά αφορά στο William Oldendorff, τύπου Capesize, μεταφορικής ικανότητας 179.120 τόνων. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 2017 στα κινεζικά ναυπηγεία Jinhai, διαθέτει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων και, σύμφωνα με την Allied, πωλήθηκε σε ελληνικά συμφέροντα έναντι 49 εκατ. δολαρίων.

Η δεύτερη αγορά αφορά στο Indus Triumph, τύπου Post-Panamax, μεταφορικής ικανότητας 92.967 τόνων, κατασκευής 2012 στα ναυπηγεία Taizhou Sanfu της Κίνας. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 16,6 εκατ. δολάρια, με αγοραστές επίσης ελληνικών συμφερόντων.

Στην έκθεση δεν κατονομάζονται οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τις τρεις συμφωνίες. Οι αγορές πραγματοποιούνται σε μια αγορά όπου οι αξίες των μεταχειρισμένων φορτηγών πλοίων έχουν ενισχυθεί αισθητά. Ενδεικτικά, η Allied υπολογίζει την αξία ενός Capesize ηλικίας 15 ετών στα 41 εκατ. δολάρια, αυξημένη κατά 44% σε ετήσια βάση. Για ένα αντίστοιχο πλοίο ηλικίας δέκα ετών, η ενδεικτική τιμή διαμορφώνεται στα 60,5 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 21%.

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στις ελληνικές συμφωνίες. Κατά την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου καταγράφηκαν συνολικά 16 πωλήσεις φορτηγών πλοίων με γνωστό τίμημα, αξίας άνω των 314,95 εκατ. δολαρίων. Στα δεξαμενόπλοια πραγματοποιήθηκαν 17 συναλλαγές, από τις οποίες οι 16 είχαν γνωστή τιμή, με το συνολικό ποσό να φτάνει τουλάχιστον τα 739,7 εκατ. δολάρια. Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί διεθνώς 644 αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων φορτηγών πλοίων και 573 δεξαμενόπλοιων, αριθμοί που δείχνουν τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά. Ισχυρή παραμένει η παρουσία των Ελλήνων εφοπλιστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied για το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες έχουν αποκτήσει 111 μεταχειρισμένα φορτηγά πλοία και 101 δεξαμενόπλοια, δηλαδή συνολικά 212 πλοία στις δύο κατηγορίες.

Στα φορτηγά πλοία, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των αγοραστών μετά την Κίνα, η οποία καταγράφει 172 αγορές. Αντίθετα, στα δεξαμενόπλοια οι Έλληνες προηγούνται, με τη Νότια Κορέα να ακολουθεί με 68 συναλλαγές και την Κίνα με 36. Η εικόνα που προκύπτει από την έκθεση είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια σε μεταχειρισμένα πλοία διαφορετικών μεγεθών και ηλικιών, παρά την άνοδο των τιμών. Οι τρεις τελευταίες συναλλαγές, συνολικού ύψους 130,6 εκατ. δολαρίων, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επενδυτικής δραστηριότητας.