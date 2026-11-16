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Στα δεξαμενόπλοια στράφηκαν οι αγοραστές μεταχειρισμένων πλοίων τον Οκτώβριο. Από τα 168 πλοία που άλλαξαν χέρια, τα 82 ήταν δεξαμενόπλοια και τα 57 πλοία ξηρού φορτίου. Ο συνολικός αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε μόλις κατά 2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ενώ η αξία των συναλλαγών για τις οποίες έγινε γνωστό το τίμημα υποχώρησε στα 4,7 δισ. δολάρια από 6,6 δισ. δολάρια. Από αυτά, τα 2,94 δισ. κατευθύνθηκαν στα δεξαμενόπλοια και τα 1,11 δισ. στα πλοία ξηρού φορτίου.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, τα πλοία ξηρού φορτίου διατήρησαν το προβάδισμα σε αριθμό πωλήσεων, με 644 συμφωνίες έναντι 572 για τα δεξαμενόπλοια. Τα γνωστά τιμήματα, όμως, έφτασαν τα 20,8 δισ. δολάρια στα δεξαμενόπλοια και τα 11,3 δισ. δολάρια στο ξηρό φορτίο. Οι πωλήσεις δεξαμενόπλοιων αυξήθηκαν κατά 68% σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, έναντι αύξησης 7% στο ξηρό φορτίο. Τα ελληνικά συμφέροντα αγόρασαν 91 δεξαμενόπλοια και ισάριθμα πλοία ξηρού φορτίου μέσα στο δεκάμηνο. Με βάση τα γνωστά τιμήματα, διέθεσαν περίπου 4,5 δισ. δολάρια για τα δεξαμενόπλοια και 2,1 δισ. για το ξηρό φορτίο. Οι Κινέζοι αγοραστές έδωσαν το βάρος τους στο ξηρό φορτίο, με 148 αγορές αξίας 2,5 δισ. δολαρίων, έναντι 28 δεξαμενόπλοιων αξίας περίπου 600 εκατ. δολαρίων.

Στη ναυλαγορά, την εβδομάδα που έκλεισε στις 6 Νοεμβρίου, ο δείκτης Baltic Dry ενισχύθηκε κατά 3,4% στις 2.805 μονάδες, με άνοδο στα Capesize και τα Panamax. Στα δεξαμενόπλοια, ο δείκτης Baltic Dirty Tanker υποχώρησε κατά 21,9% στις 5.480 μονάδες, ενώ ο Baltic Clean Tanker έχασε 7,5%, κλείνοντας στις 2.636 μονάδες. ς

Η Allied επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες δυσκολίες στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ επηρεάζουν τα δρομολόγια και τη διαθεσιμότητα των πλοίων. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα σημερινά έσοδα από ναύλους προσφέρουν περιορισμένη βάση για την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης αξίας ενός δεξαμενόπλοιου. Την εικόνα των αποτιμήσεων δυσκολεύει και το γεγονός ότι σε πολλές πωλήσεις το τίμημα παραμένει άγνωστο.