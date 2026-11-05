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Η αγορά πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, χωρίς όμως να έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της ναυσιπλοΐας. Παρά την αύξηση των ποσοτήτων πετρελαίου που διακινούνται μέσω της περιοχής, οι κίνδυνοι για τα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων και να διατηρούν το κόστος μεταφοράς σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Shipbrokers, που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου, οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έφτασαν τον Οκτώβριο τα 11,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι 9,8 εκατ. τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για αύξηση περίπου 19%, ωστόσο οι ποσότητες παραμένουν κατά 19% χαμηλότερες από τα 14,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως που αποτελούν το σημείο αναφοράς πριν από τη σύγκρουση.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Allied QuantumSea Research, «η ανάκαμψη των ροών πετρελαίου δεν σημαίνει ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική πρόσβαση των πλοίων στην περιοχή».

Η διαφορά ανάμεσα στην ποσότητα του πετρελαίου που μεταφέρεται και στον αριθμό των πλοίων που πραγματοποιούν διελεύσεις αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σημερινής αγοράς.

Τα στοιχεία της Allied δείχνουν ότι την 1η Νοεμβρίου επιβεβαιώθηκαν μόλις οκτώ κινήσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τέσσερις προς τον Περσικό Κόλπο και τέσσερις προς την έξοδο. Παράλληλα, καταγράφηκαν τρεις διελεύσεις που ανασυντέθηκαν από στοιχεία παρακολούθησης, καθώς τα πλοία δεν εξέπεμπαν συνεχώς το στίγμα τους.

Στο διάστημα από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου εντοπίστηκαν συνολικά επτά τέτοιες διελεύσεις χωρίς συνεχή μετάδοση στίγματος, ενώ περίπου 24 διελεύσεις ήταν ορατές μέσω του συστήματος AIS, έναντι 18 στο προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ηλεκτρονικές παρεμβολές που επηρεάζουν τα συστήματα εντοπισμού των πλοίων. Στις 29 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 170 πλοία με παρεμβολές GPS, αριθμός που εκτινάχθηκε στα 754 στις 31 Οκτωβρίου, πριν υποχωρήσει στα 478 την 1η Νοεμβρίου.

Οι αναλυτές διευκρινίζουν ότι οι παρεμβολές μπορούν να δημιουργούν ψευδείς ενδείξεις για τη θέση και τις κινήσεις των πλοίων, δυσκολεύοντας την ακριβή καταγραφή της πραγματικής κυκλοφορίας.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ηλεκτρονική παρακολούθηση. Στις 29 και 30 Οκτωβρίου αναφέρθηκαν τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων και πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις των πλοιοκτητών, τους όρους ασφαλιστικής κάλυψης και τη δυνατότητα εξεύρεσης διαθέσιμων πλοίων.

Η επίδραση στους ναύλους είναι εντυπωσιακή. Στις 30 Οκτωβρίου, οι ημερήσιες αποδόσεις των υπερδεξαμενόπλοιων VLCC στη διαδρομή από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα υπολογίζονταν περίπου στα 1,35 εκατ. δολάρια, ενώ στη διαδρομή από τον Κόλπο του Ομάν προς την Κίνα διαμορφώνονταν κοντά στα 699.000 δολάρια.

Η μεγάλη διαφορά αντανακλά κυρίως το διαφορετικό επίπεδο κινδύνου και τη δυσκολία εξασφάλισης πλοίων που είναι διατεθειμένα να δραστηριοποιηθούν μέσα στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, περίπου 80 VLCC χρησιμοποιούνται σε μεταφορές από και προς τον Κόλπο του Ομάν, δημιουργώντας ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την Allied, το μεταφορικό έργο των VLCC της Μέσης Ανατολής, με βάση την ποσότητα φορτίου και την απόσταση μεταφοράς, εμφανίζεται μειωμένο κατά 34% σε ετήσια βάση, ενώ οι ημέρες απασχόλησης των πλοίων, σταθμισμένες με το μεταφερόμενο φορτίο, έχουν περιοριστεί κατά 24%.

«Η αύξηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων πετρελαίου μπορεί να συνυπάρχει με υψηλούς ναύλους, όταν οι καθυστερήσεις, οι πρόσθετες μεταφορές και το κόστος κινδύνου περιορίζουν τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα», εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης.

Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνεται μια αγορά στην οποία δεν αρκεί να υπάρχει διαθέσιμο πλοίο. Πρέπει ο πλοιοκτήτης να αποδέχεται τον κίνδυνο, να εξασφαλίζεται ασφαλιστική κάλυψη και να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Για την Allied Shipbrokers, η επιστροφή στην κανονικότητα προϋποθέτει περισσότερες και σταθερές διελεύσεις πλοίων, περιορισμό των επιθέσεων, μείωση των ηλεκτρονικών παρεμβολών και βελτίωση των ασφαλιστικών και επιχειρησιακών συνθηκών.

Μέχρι τότε, η αγορά των δεξαμενόπλοιων θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται περισσότερο από τον αριθμό των πλοίων που μπορούν και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρά αποκλειστικά από τη ζήτηση για μεταφορά πετρελαίου.