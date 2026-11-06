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Με βασικό θέμα τη μετάβαση της ναυτιλίας σε ένα περισσότερο βιώσιμο, τεχνολογικά προηγμένο και ανταγωνιστικό μοντέλο λειτουργίας πραγματοποιήθηκε το ESG Shipping Awards International – THE CONFERENCE 2026 με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 εκπροσώπων 180 ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών.

Η απανθρακοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, τα εναλλακτικά καύσιμα, η χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και η προοπτική χρήσης πυρηνικής ενέργειας στα εμπορικά πλοία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Κοινός προβληματισμός ήταν πώς οι περιβαλλοντικοί στόχοι μπορούν να μετατραπούν σε εφαρμόσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις, χωρίς να επιβαρυνθεί υπέρμετρα η ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Την έναρξη των εργασιών έκανε η Helena Athoussaki, επικεφαλής των ESG Shipping Awards International και πρόεδρος του συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι κάθε σημαντική απόφαση στη ναυτιλία έχει περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διάσταση. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι οι επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν τους σχετικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες και να τους ενσωματώνουν στη στρατηγική τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος, έδωσε έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίων διεθνών κανόνων, με σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και ρεαλιστικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρομεσαίες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις με περιορισμένους, συχνά, οικονομικούς και τεχνικούς πόρους.

«Το ESG πρέπει να αφορά την ουσία και όχι τη γραφειοκρατία, τη μετρήσιμη πρόοδο και όχι τις διακηρύξεις», ήταν το μήνυμα που μετέφερε.

Στη συζήτηση για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ανθεκτικότητα της ναυτιλίας συμμετείχε ο διευθύνων σύμβουλος της Celestyal, Chris Theophilides, σε συνομιλία με τον Aveesh Acharya του Bloomberg. Με αφορμή τις αναταράξεις στο Στενό του Ορμούζ, υπογράμμισε τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, των αξιόπιστων συνεργασιών και της προστασίας επιβατών και πληρωμάτων.

Παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία για τη λειτουργία της Celestyal, σύμφωνα με τα οποία το 2025 η εταιρεία αύξησε κατά 14% τις ημέρες επιχειρησιακής δραστηριότητας, περιορίζοντας παράλληλα κατά 10% τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σημαντικό μέρος των εργασιών αφιερώθηκε στις ευρωπαϊκές και διεθνείς περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Εκπρόσωποι της BIMCO και της European Shipowners – ECSA ανέδειξαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων, να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των κανονισμών και να επιστρέφουν στη ναυτιλία έσοδα από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, EU ETS, ώστε να χρηματοδοτείται η πράσινη μετάβαση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επτά συζητήσεις με τη συμμετοχή ναυτιλιακών εταιρειών που έχουν διακριθεί στα ESG Shipping Awards.

Στην ενότητα για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Capital Ship Management, η Century Bulk Carriers, η Lemissoler Shipmanagement και η Odfjell. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση που συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας, στις επενδύσεις σε πλοία διπλού καυσίμου και στη σημασία της διαφάνειας.

Στην ενότητα για την απανθρακοποίηση, εκπρόσωποι των Castor Ships, Sea Pioneer Shipping και Starling Fleet εξέτασαν τις δυνατότητες περιορισμού των εκπομπών μέσα από τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την ανανέωση των στόλων.

Η τεχνολογική διάσταση της ναυτιλίας αναδείχθηκε μέσα από τη συμμετοχή των Latsco Marine Management, Navios Maritime Partners, Tsakos Energy Navigation και Wallem Group. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, στην ανάλυση δεδομένων και στα συστήματα πρόβλεψης τεχνικών προβλημάτων, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της απόδοσης των πλοίων.

Στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, οι Chandris (Hellas) και Diana Shipping ανέδειξαν τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δημιουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι και οι ναυτικοί μπορούν να εκφράζουν προβληματισμούς χωρίς φόβο.

Αντίστοιχα, οι Columbia Group, Contships Management, SEKAVIN και Performance Shipping παρουσίασαν πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της υποστήριξης τοπικών κοινωνιών.

Στο ανθρώπινο δυναμικό επικεντρώθηκε η συζήτηση με τη συμμετοχή των Fleet Management, Island Energies, Seanergy Maritime Holdings και V.Group, όπου εξετάστηκαν η ψυχική υγεία των ναυτικών, η υποστήριξη των οικογενειών τους και η ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.

Ξεχωριστή ενότητα αφιερώθηκε στη χρηματοδότηση της ναυτιλιακής μετάβασης, με εκπροσώπους της Euronext Athens, του Capital Group και της Star Bulk Carriers να εξετάζουν τον ρόλο των κεφαλαιαγορών και των επενδυτικών αποφάσεων σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής και κανονιστικής αβεβαιότητας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι επιπτώσεις του κανονισμού FuelEU Maritime, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης βιοκαυσίμων για τη μείωση των εκπομπών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία, με τη συμμετοχή των Ioannis Kourasis της Core Power, Anastasia Makri της Zepos & Yannopoulos και Γιώργου Πατέρα της Contships Management, υπό τον συντονισμό του Διονύση Χιώνη, συνιδρυτή της Athlos Energy.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τις προοπτικές πυρηνοκίνητων εμπορικών πλοίων, αλλά και τις σημαντικές εκκρεμότητες σε θέματα ασφάλειας, ασφάλισης, ευθύνης και διεθνούς νομοθεσίας. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη συνεργασίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ενδεικτικά για τις προτεραιότητες της αγοράς ήταν τα αποτελέσματα των ζωντανών ψηφοφοριών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την εμπορική αξία και την ανταγωνιστικότητα ως βασικούς παράγοντες της μετάβασης προς το ESG, τοποθετώντας τη λειτουργική αποδοτικότητα στην κορυφή των επενδυτικών προτεραιοτήτων για τη μείωση των εκπομπών.

Ως μεγαλύτερος γεωπολιτικός κίνδυνος αναδείχθηκε η διατάραξη των στρατηγικών θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών, ενώ η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και η αντίσταση στις αλλαγές θεωρήθηκαν τα σημαντικότερα εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την πυρηνική πρόωση, οι συμμετέχοντες έθεσαν ως βασικό εμπόδιο τα ζητήματα ασφάλειας, αστικής ευθύνης και ασφαλιστικής κάλυψης.

Παράλληλα, η προστασία της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων αναδείχθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα για το ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας.

Το συνέδριο είχε και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς η φετινή φιλανθρωπική συνεισφορά κατευθύνθηκε στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», το οποίο παρέχει εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη στην απασχόληση ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των ESG Shipping Awards International, Jan Fransen, ανακοίνωσε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα βραβεία του 2027 θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 5 Μαρτίου 2027, ενώ η τελετή απονομής έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου 2027.