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Ο όμιλος ManpowerGroup δημοσίευσε τη νέα Έκθεση ESG 2025-2026 «Working to Change the World: Human First, Digital Always», η οποία αποτυπώνει την πρόοδο στους τρεις στρατηγικούς πυλώνες βιωσιμότητας του ομίλου: Άνθρωποι & Ευημερία, Πλανήτης και Αρχές Διακυβέρνησης. Η φετινή έκθεση αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες του ομίλου για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών, καθώς και τη συνεχή πρόοδο σε θέματα κλιματικής δράσης και υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει το μέλλον της εργασίας.

«Το να βοηθάμε τους ανθρώπους να βρίσκουν ουσιαστική εργασία είναι ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε ζωές. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον κόσμο της απασχόλησης, προτεραιότητα μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι διαθέτουν τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και την πρόσβαση στις ευκαιρίες που χρειάζονται για να εξελιχθούν», δήλωσε η Ruth Harper, Chief Marketing & Sustainability Officer του ομίλου ManpowerGroup. «Η φετινή έκθεση αποτυπώνει την ουσιαστική πρόοδο που σημειώνουμε στην ανάπτυξη ταλέντων σε παγκόσμια κλίμακα, στη διεύρυνση της πρόσβασης σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με τρόπους που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους, αντί να τους αντικαθιστούν».

«Ο κόσμος της απασχόλησης μετασχηματίζεται με πρωτοφανή ταχύτητα. Η τεχνολογία και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι οργανισμοί και εξελίσσονται επαγγελματικά οι άνθρωποι», δήλωσε ο Jonas Prising, Chair & CEO του ομίλου ManpowerGroup.

«Οι οργανισμοί που θα ξεχωρίσουν θα είναι εκείνοι που θα συνδυάσουν την τεχνολογία με τις ανθρώπινες ικανότητες, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ευκαιρίες, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να δημιουργούν αξία με νέους τρόπους. Η φετινή έκθεση αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς τη δέσμευση μας».

Κύρια Επιτεύγματα σύμφωνα με την Έκθεση ESG 2025-2026

Άνθρωποι & Ευημερία

• Δημιουργία ευκαιριών σε αναδυόμενους κλάδους: Μέσω του προγράμματος SmartStart, ο όμιλος ManpowerGroup υλοποιεί πρωτοβουλία αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) με στόχο την εκπαίδευση 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στις Η.Π.Α., προετοιμάζοντάς τους για επαγγελματικές ευκαιρίες στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των ημιαγωγών (μικροτσίπ). Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με οργανισμούς όπως οι SEMI, Arizona State University, Maricopa County Community College District και Junior Achievement.

• Ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων: Το πρόγραμμα Manpower MyPath επεκτάθηκε, αριθμώντας πλέον περισσότερους από 332.000 συμμετέχοντες και αποφοίτους, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών και την προετοιμασία τους για θέσεις με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας

• Ανάπτυξη ταλέντων στον τομέα της τεχνολογίας: Επέκταση του προγράμματος Experis Academy σε περισσότερους από 6.000 συμμετέχοντες σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολογίες όπως SAP, AWS και άλλες εξειδικευμένες τεχνολογικές εφαρμογές.

• Προώθηση της υπεύθυνης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το 81% των εργαζομένων του ομίλου ManpowerGroup χρησιμοποιεί πλέον καθημερινά εργαλεία ΤΝ, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερες από 30.000 συμμετοχές εργαζομένων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

• Διεύρυνση της πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες μέσω ΤΝ: Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 25.000 συνεντεύξεις με την υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης, με το 80% αυτών να πραγματοποιείται εκτός του καθιερωμένου ωραρίου εργασίας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και διευκολύνοντας την πρόσβαση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής.

• Υποστήριξη της επαγγελματικής ένταξης προσφύγων: Ο όμιλος ManpowerGroup έχει συμβάλει μέχρι σήμερα στη σύνδεση περισσότερων από 60.000 προσφύγων με ευκαιρίες απασχόλησης παγκοσμίως, υπερβαίνοντας τον στόχο του στη Βόρεια Αμερική και παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης του αντίστοιχου στόχου στην Ευρώπη.

Πλανήτης

• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: Ο όμιλος ManpowerGroup μείωσε τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 24% την περίοδο 2019-2025, σημειώνοντας περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων για το 2030 και του στόχου για μηδενικές καθαρές εκπομπές (net zero) έως το 2045 ή νωρίτερα

• Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας: Το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήλθε στο 44% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου.

• Διεθνής αναγνώριση για τη βιωσιμότητα: Αναγνώριση από το περιοδικό TIME ως μία από τις Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στον Κόσμο για το 2025.

Αρχές Διακυβέρνησης

• Ενίσχυση της υπεύθυνης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο όμιλος ManpowerGroup ενίσχυσε τον ρόλο της Επιτροπής Τεχνοηθικής (Ethical AI Committee) και δημιούργησε το πλαίσιο διακυβέρνησης AIDA (AI, Data, Analytics and Innovation), με στόχο την υπεύθυνη αξιολόγηση, δοκιμή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, μέσα από τη συνεργασία και την εποπτεία διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού.

• Διατήρηση της ηγετικής θέσης σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής: Αναγνώριση από τον οργανισμό Ethisphere για 17η φορά ως μία από τις Πιο Ηθικές Εταιρείες στον Κόσμο, περισσότερες φορές από κάθε άλλη εταιρεία στον κλάδο.

Η νέα Έκθεση ESG 2025-2026 αναδεικνύει πώς ο όμιλος ManpowerGroup εφαρμόζει στην πράξη τη φιλοσοφία «Human First, Digital Always», τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της τεχνολογικής εξέλιξης και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου, συμπεριληπτικού και ανθεκτικού μέλλοντος εργασίας.

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