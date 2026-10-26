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Σε νέα επένδυση περίπου 218 εκατ. δολαρίων προχώρησε η Danaos του Γιάννη Κούστα, παραγγέλνοντας δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρητικότητας 9.200 TEU το καθένα, στο κινεζικό ναυπηγείο Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS). Η παράδοσή τους έχει προγραμματιστεί για το 2029, με το κόστος να διαμορφώνεται σε περίπου 109 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.

Πρόκειται για την πρώτη παραγγελία της εταιρείας στο συγκεκριμένο ναυπηγείο, η οποία διευρύνει το δίκτυο συνεργασιών της στην Κίνα. Η νέα συμφωνία εξασφαλίζει επιπλέον μεταφορική ικανότητα 18.400 TEU και ενισχύει την παρουσία της Danaos στην κατηγορία των πλοίων των 9.200 TEU.

Στο υφιστάμενο ναυπηγικό της πρόγραμμα περιλαμβάνονται ήδη επτά containerships αυτής της χωρητικότητας σε άλλα κινεζικά ναυπηγεία, με παραδόσεις το 2027 και το 2028. Παράλληλα, έχει παραγγείλει έξι μικρότερα πλοία τροφοδοσίας, χωρητικότητας 1.800 TEU, με παραδόσεις έως το 2029, καθώς και τέσσερα πλοία των 5.300 TEU στη CSSC Huangpu Wenchong.

Το εύρος των επενδύσεων αποτυπώνεται στην εταιρική ενημέρωση της 1ης Οκτωβρίου: ο εν ενεργεία στόλος αριθμούσε 78 containerships, συνολικής χωρητικότητας 502.265 TEU, ενώ το πρόγραμμα υπό ναυπήγηση πλοίων περιλάμβανε 28 μονάδες, συνολικής χωρητικότητας 177.776 TEU.

Η Danaos, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τον κωδικό DAC, εκναυλώνει τα πλοία της σε μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών με συμβάσεις σταθερού ναύλου. Οι παραγγελίες διαφορετικών μεγεθών πλοίων διευρύνουν τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει στους ναυλωτές της.

Οι επενδύσεις επεκτείνονται και στο ξηρό φορτίο. Η εταιρεία διαθέτει 11 Capesize και ναυπηγεί τέσσερα Newcastlemax, μεταφορικής ικανότητας 211.000 dwt το καθένα, στην κινεζική Dajin Heavy Industry. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 297 εκατ. δολάρια, με παράδοση των πλοίων το 2028. Με την ολοκλήρωσή του, ο στόλος ξηρού φορτίου θα αριθμεί 15 πλοία.

Για τον συγκεκριμένο κλάδο, η Danaos είχε γνωστοποιήσει στις 9 Οκτωβρίου ότι εξετάζει την πώληση μειοψηφικού ποσοστού και την εισαγωγή του στη νορβηγική χρηματιστηριακή αγορά. Είχε, μάλιστα, αναθέσει σε επενδυτικές τράπεζες να την υποστηρίξουν στη διερεύνηση της συναλλαγής, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε διασφάλιση για την υλοποίηση ή τον χρόνο ολοκλήρωσής της.

Σύμφωνα με το Splash, το σχέδιο εισαγωγής στο Όσλο έχει τεθεί σε αναμονή, καθώς οι διερευνητικές επαφές με επενδυτές δεν απέδωσαν ικανοποιητική αποτίμηση, σε συνθήκες ασθενέστερων ναύλων ξηρού φορτίου και χρηματιστηριακής αγοράς. Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει επισήμως αναβολή ή νέο χρονοδιάγραμμα.