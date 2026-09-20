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Η νέα μετοχική ισορροπία στη Star Bulk Carriers αποκαλύπτεται μετά την ολοκλήρωση της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Euronext Athens. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο από τα ισχυρότερα διεθνή ναυτιλιακά συμφέροντα. Ο Νορβηγός μεγιστάνας Τζον Φρέντρικσεν και η Danaos Corporation του δρ Ιωάννη Κούστα.

Σύμφωνα με το Form 6-K που κατέθεσε η Star Bulk στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18 Σεπτεμβρίου, η Famatown Finance Limited κατείχε στις 15 Σεπτεμβρίου συνολικά 13.571.000 μετοχές της εισηγμένης ναυτιλιακής. Η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί στο 11,69% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Η Famatown Finance εντάσσεται στην επενδυτική δομή του Τζον Φρέντρικσεν, ο οποίος διατηρεί έτσι διψήφιο ποσοστό στη Star Bulk και παραμένει ένας από τους ισχυρότερους στρατηγικούς μετόχους της εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, η Danaos Corporation γνωστοποίησε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου κατείχε 6.256.181 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,39% των δικαιωμάτων ψήφου. Η εταιρεία του Γιάννη Κούστα παραμένει, επομένως, πάνω από το κρίσιμο όριο του 5%, η υπέρβαση του οποίου ενεργοποιεί τις σχετικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

Αθροιστικά, Famatown Finance και Danaos ελέγχουν 19.827.181 μετοχές, δηλαδή περίπου το 17,08% των δικαιωμάτων ψήφου της Star Bulk. Η συγκέντρωση ενός τόσο σημαντικού ποσοστού στα χέρια δύο επενδυτών με ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την ελληνική έκδοση. Τα γνωστοποιηθέντα ποσοστά αποτυπώνουν τη μετοχική σύνθεση στις 15 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία οι μετοχές της Star Bulk άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Euronext Athens. Η εικόνα είναι, συνεπώς, προσαρμοσμένη στον νέο συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που προέκυψε μετά την έκδοση.

Το ίδιο filing συμπληρώνει την εικόνα για τη συμμετοχή μελών της διοίκησης, στελεχών και συνδεδεμένων εταιρειών στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Μεταξύ των συναλλαγών καταγράφεται η απόκτηση 74.400 νέων μετοχών από την Tsiatlino Limited, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Head of Operations της Star Bulk, Αλέξανδρο Παππά. Οι μετοχές αποκτήθηκαν στην τιμή διάθεσης των 24,50 ευρώ, με τη συνολική αξία της τοποθέτησης να ανέρχεται σε περίπου 1,82 εκατ. ευρώ.

Τον ίδιο αριθμό μετοχών, 74.400, απέκτησε και η Ultima Thule, εταιρεία που συνδέεται με τη Μιλένα Μαρία Παππά, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Star Bulk. Και σε αυτή την περίπτωση, η επένδυση διαμορφώνεται σε περίπου 1,82 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δείχνουν ότι η ελληνική έκδοση δεν στηρίχθηκε μόνο από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, αλλά και από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στη διοίκηση της εταιρείας. Παράλληλα, οι γνωστοποιήσεις για τη Famatown Finance και τη Danaos αποτυπώνουν με επίσημα στοιχεία το νέο κέντρο βάρους στο μετοχολόγιο της Star Bulk: ο Φρέντρικσεν διατηρεί τη μεγαλύτερη από τις δύο στρατηγικές συμμετοχές, ενώ η Danaos παραμένει υπολογίσιμος μέτοχος με ποσοστό άνω του 5%.

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