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Με ένα ακόμη νεότευκτο πλοίο ενισχύει τον στόλο της η Danaos Shipping, η οποία ανακοίνωσε την παραλαβή του containership «Tinos Express». Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική προσθήκη μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, καθώς τον Ιούλιο είχε προηγηθεί η ένταξη του «Santorini Express».

Το «Tinos Express» είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας Post-Panamax, ναυπήγησης 2026, με χωρητικότητα της τάξης των 8.000 εμπορευματοκιβωτίων. Έχει μήκος 272 μέτρα, πλάτος 43 μέτρα και μεταφορική ικανότητα 83.000 τόνων, ενώ φέρει σημαία Μάλτας. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά το τοποθετούν σε μία από τις πλέον εμπορικές κατηγορίες containerships για τις κύριες διεθνείς γραμμές.

Η νέα παραλαβή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στο εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της Danaos, το οποίο έχει ως βασικό άξονα τη σταδιακή ανανέωση του στόλου με μεγαλύτερα και αποδοτικότερα πλοία. Η εταιρεία επιδιώκει να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στην αγορά των μακροχρόνιων ναυλώσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η Danaos υπογράμμισε ότι κάθε παράδοση νεότευκτου αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς αποτυπώνει τη στρατηγική της για ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και ασφαλέστερη λειτουργία του στόλου. Παράλληλα, καλωσόρισε τον πλοίαρχο και το πλήρωμα του «Tinos Express», ευχόμενη ασφαλή ταξίδια.

Η παραλαβή έρχεται μετά την ένταξη του «Santorini Express», μεταφορικής ικανότητας 8.274 εμπορευματοκιβωτίων, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση του ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας. Η εισηγμένη διαχειρίζεται 76 containerships, ενώ άλλα 28 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βρίσκονται υπό κατασκευή.

Το μεγάλο βιβλίο παραγγελιών δείχνει ότι η Danaos δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων. Χτίζει εγκαίρως την επόμενη γενιά του στόλου της, επιδιώκοντας να διατηρήσει ισχυρή θέση στην αγορά containerships και μετά την ολοκλήρωση του σημερινού ανοδικού κύκλου.

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