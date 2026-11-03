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Η επένδυση περίπου 49 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση ενός φορτηγού πλοίου Capesize αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση που δίνουν οι αδελφοί Στεφάνου στην ανάπτυξη των ναυτιλιακών τους δραστηριοτήτων. Η αγορά έγινε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου και η παραλαβή του πριν από λίγες εβδομάδες. Έχοντας ήδη ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στις κατηγορίες Panamax και Kamsarmax, περνούν πλέον σε μεγαλύτερα πλοία, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου.

Στο επίκεντρο της τελευταίας κίνησης βρίσκεται το William Oldendorff, χωρητικότητας 179.120 dwt, κατασκευής 2017 στην Κίνα, το οποίο, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πληροφορίες, πέρασε στον έλεγχο των Bright Navigation και Sea Gate Navigation. Το πλοίο διαθέτει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (scrubber), χαρακτηριστικό που μπορεί να προσφέρει εμπορικά πλεονεκτήματα ανάλογα με τη διαφορά τιμής μεταξύ των ναυτιλιακών καυσίμων.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο ύψος της επένδυσης. Η ηλικία του πλοίου αποτελεί βασικό στοιχείο της συναλλαγής, καθώς η προσφορά σχετικά νεότερων Capesize στη δευτερογενή αγορά παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Allied Shipbroking μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου είχαν πραγματοποιηθεί 61 αγοραπωλησίες Capesize μέσα στο 2026, με μέση ηλικία πλοίων τα 16 έτη. Το νέο απόκτημα των αδελφών Στεφάνου είναι επομένως σημαντικά νεότερο από τον μέσο όρο των πλοίων που άλλαξαν χέρια. Η νέα αγορά δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Μέσα στο 2026 οι εταιρείες των αδελφών Στεφάνου είχαν ήδη παραλάβει πέντε πλοία, τέσσερα Panamax/Kamsarmax και ένα μικρότερο Capesize, κατασκευής μεταξύ 2009 και 2017.

Συνολικά, οι Bright Navigation και Sea Gate Navigation διαχειρίζονται 35 φορτηγά πλοία, από Handysize έως Capesize, διατηρώντας παρουσία σε διαφορετικές κατηγορίες της αγοράς ξηρού φορτίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλικιακή σύνθεση των μεγαλύτερων πλοίων του ομίλου. Πριν από την τελευταία συναλλαγή, οι αδελφοί Στεφάνου διέθεταν τέσσερα Capesize, κατασκευασμένα μεταξύ 2003 και 2009. Η απόκτηση ενός πλοίου του 2017 βελτιώνει το ηλικιακό προφίλ της συγκεκριμένης κατηγορίας και ενισχύει την προοπτική σταδιακής ανανέωσης του στόλου.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν περιορίζονται στην αύξηση του αριθμού των πλοίων τους, αλλά επενδύουν και στην ποιοτική αναβάθμιση του στόλου. Για τους αδελφούς Στεφάνου, το επόμενο στοίχημα είναι η αξιοποίηση των μεγαλύτερων χωρητικοτήτων σε μια αγορά που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις στους ναύλους και στις αξίες των πλοίων. Στο ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς, η Xclusiv Shipbrokers καταγράφει αύξηση 43% στις αξίες των Capesize ηλικίας 15 ετών σε διάστημα δώδεκα μηνών, ενώ η αντίστοιχη άνοδος για τα πλοία δεκαετίας φτάνει το 25%. Παράλληλα, οι μέσοι ναύλοι spot των Capesize διαμορφώθηκαν στις 28 Οκτωβρίου στα 35.245 δολάρια ημερησίως.