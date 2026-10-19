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Με νέα επένδυση που ενισχύει τη δυναμικότητα διακίνησης αυτοκινήτων και αξιοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο ιταλικός ναυτιλιακός όμιλος Grimaldi, υπό την ηγεσία του Εμανουέλε Γκριμάλντι, αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του στο λιμάνι της Βαρκελώνης. Το έργο περιλαμβάνει πενταώροφο συγκρότημα χωρητικότητας 2.000 οχημάτων, απευθείας σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 1.238 kWp, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τερματικού σταθμού και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Η νέα υποδομή αναπτύχθηκε στο Grimaldi Terminal Barcelona, έναν από τους τερματικούς σταθμούς μέσω των οποίων ο ιταλικός όμιλος εξυπηρετεί τις δραστηριότητές του στην ισπανική αγορά.

Βασικό χαρακτηριστικό του συγκροτήματος αποτελεί η απευθείας σύνδεσή του με τον σιδηροδρομικό τερματικό σταθμό Muelle Costa, η οποία διευκολύνει την παραλαβή των αυτοκινήτων και περιορίζει τις ενδιάμεσες μετακινήσεις εντός του λιμανιού. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ δημιουργούνται προϋποθέσεις για ταχύτερη διαχείριση των φορτίων.

Παράλληλα, στην οροφή του πενταώροφου κτιρίου έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής έκτασης 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με ισχύ 1.238 kWp και εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1.695 MWh.

Το σύστημα συμπληρώνεται από μπαταρίες αποθήκευσης χωρητικότητας 1,3 MWh, οι οποίες θα επιτρέπουν την αξιοποίηση μέρους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και σε ώρες περιορισμένης ηλιοφάνειας. Η συγκεκριμένη τεχνολογική υποδομή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η νέα εγκατάσταση προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2026, ενισχύοντας την αποθηκευτική ικανότητα και την επιχειρησιακή ευελιξία του τερματικού σταθμού.

Η παρουσία του Grimaldi στη Βαρκελώνη συνοδεύεται από ένα μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα. Από το 2012, ο ιταλικός όμιλος έχει διαθέσει περίπου 45 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του στο συγκεκριμένο λιμάνι.

Η νέα επένδυση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος στον συνδυασμό θαλάσσιων και σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στις λιμενικές δραστηριότητες.

Με την αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης οχημάτων και την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, το Grimaldi Terminal Barcelona ενισχύει τον ρόλο του στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η αποδοτικότητα των μεταφορών και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία.