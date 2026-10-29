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Περισσότερες από 200.000 μονάδες τροχοφόρου φορτίου ετησίως μπορεί πλέον να μεταφέρει ο όμιλος Grimaldi στη θαλάσσια γραμμή που συνδέει την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία, μετά την ένταξη τέταρτου υβριδικού πλοίου ro-ro στον στόλο που εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πρόκειται για μια επένδυση που ενισχύει τον ρόλο της Πάτρας ως ενδιάμεσου σταθμού στον εμπορευματικό διάδρομο μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου.

Η τελευταία προσθήκη είναι το «Eco Adriatica», το οποίο εντάχθηκε στη γραμμή Τεργέστη–Μπάρι–Πάτρα–Αμπαρλί–Γκεμλίκ, πλαισιώνοντας τα τρία αδελφά πλοία «Eco Salerno», «Eco Mediterranea» και «Eco Malta».

Κάθε πλοίο ανήκει στην υβριδική σειρά Grimaldi Green 5th Generation (GG5G) και διαθέτει μεταφορική ικανότητα 7.800 γραμμικών μέτρων τροχοφόρου φορτίου, που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 520 τρέιλερ. Με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των τεσσάρων πλοίων, η συνολική προσφερόμενη μεταφορική ικανότητα της γραμμής ξεπερνά τις 4.000 μονάδες την εβδομάδα.

Η ενίσχυση των δρομολογίων αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης του ιταλικού ομίλου στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων (short sea shipping), στην οποία εισήλθε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Μέσα σε δύο χρόνια, η αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας και Τουρκίας οδήγησε στην προσθήκη νέων λιμένων προσέγγισης και στη σταδιακή αύξηση της χωρητικότητας. Η συγκεκριμένη διαδρομή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις εμπορευματικές ροές της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας στις μεταφορικές επιχειρήσεις μια εναλλακτική λύση έναντι των μεγάλων οδικών διαδρομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο όμιλος και στην περιβαλλοντική απόδοση των νέων πλοίων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το «Eco Adriatica» διαθέτει τεχνολογίες που επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά μεταφερόμενη μονάδα φορτίου έως και 50% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά πλοίων ro-ro.

Παράλληλα, κατά την παραμονή του στο λιμάνι μπορεί να λειτουργεί χωρίς εκπομπές από τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου, αξιοποιώντας την ενέργεια που αποθηκεύεται σε συστοιχίες μπαταριών λιθίου. Οι μπαταρίες φορτίζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέσω γεννητριών συνδεδεμένων με τους άξονες πρόωσης και φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής επιφάνειας 350 τετραγωνικών μέτρων.

Με αυτόν τον συνδυασμό τεχνολογιών, το πλοίο υποστηρίζει τη λειτουργία «Zero Emission in Port», περιορίζοντας τις τοπικές εκπομπές κατά την παραμονή του στους λιμένες.

Το διευρυμένο δίκτυο συνδέσεων και οι νέες δυνατότητες μεταφοράς φορτίων θα βρεθούν στο επίκεντρο της παρουσίας του ομίλου Grimaldi στη διεθνή έκθεση μεταφορών και logistics Logitrans, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Στο περίπτερό του, στην αίθουσα 3, ο ιταλικός όμιλος θα παρουσιάσει στους επαγγελματίες του κλάδου τις θαλάσσιες υπηρεσίες που προσφέρει στη Μεσόγειο μέσω της Grimaldi Lines, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνδέσεις με την τουρκική αγορά.

Η περαιτέρω ανάπτυξη των λεγόμενων «Θαλάσσιων Αυτοκινητοδρόμων» αποτελεί βασική επιλογή του ομίλου, με στόχο την αύξηση των φορτίων που μεταφέρονται διά θαλάσσης, τη μείωση της εξάρτησης από τις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και την ενίσχυση των εμπορικών συνδέσεων μεταξύ των χωρών της Μεσογείου.