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Σε νέα διεύρυνση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να περιορίσει όχι μόνο τη δραστηριότητα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων, αλλά και το επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό δίκτυο που στηρίζει τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026, επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα σε 12 φυσικά πρόσωπα και 101 εταιρείες και οργανισμούς. Η νέα παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς επεκτείνει την πίεση από τα ίδια τα πλοία στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές, τους εμπόρους πετρελαίου και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς που συμμετέχουν στις σχετικές συναλλαγές.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται εταιρείες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κίνα, τις Σεϋχέλλες και το Ομάν, οι οποίες συνδέονται με αγορές ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων. Παράλληλα, στοχοποιούνται επιχειρηματίες που κατέχουν ή διαχειρίζονται πλοία τα οποία βρίσκονται ήδη υπό ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η επέκταση των μέτρων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με σχεδόν 50 ρωσικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να περιλαμβάνονται στη νέα απόφαση. Στόχος είναι να περιοριστούν οι δυνατότητες πραγματοποίησης συναλλαγών και χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη ρωσική οικονομία και τις εξαγωγές ενέργειας. Οι κυρώσεις επεκτείνονται και σε επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα, μεταξύ των οποίων διαχειριστές ρωσικών διυλιστηρίων και του πετρελαϊκού τερματικού της Αγίας Πετρούπολης. Για τα πρόσωπα και τις εταιρείες που εντάσσονται στον σχετικό κατάλογο προβλέπεται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων από πρόσωπα και επιχειρήσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ. Το βασικό στοιχείο της νέας ευρωπαϊκής απόφασης είναι ότι η πίεση δεν περιορίζεται στην απαγόρευση δραστηριοποίησης συγκεκριμένων δεξαμενόπλοιων. Επεκτείνεται στην αλυσίδα που επιτρέπει τη μεταφορά και την εμπορία του ρωσικού πετρελαίου, από την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των πλοίων μέχρι τις πληρωμές και τη χρηματοδότηση.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους εμπόρους πετρελαίου, η εξέλιξη αυτή αυξάνει την ανάγκη ελέγχου των αντισυμβαλλομένων, της πραγματικής ιδιοκτησίας των πλοίων και των εταιρειών που συμμετέχουν σε κάθε συναλλαγή.

Παράλληλα, οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να δυσκολέψουν την πρόσβαση συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε τραπεζικές υπηρεσίες και ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον εμπλέκονται πρόσωπα ή εταιρείες που υπόκεινται στις κυρώσεις.

Η επίδραση στην αγορά των δεξαμενόπλοιων θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των μέτρων και από το κατά πόσον θα περιοριστεί στην πράξη η δυνατότητα μεταφοράς ρωσικών φορτίων μέσω των υφιστάμενων εμπορικών δικτύων.

Προς το παρόν δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν η νέα δέσμη κυρώσεων θα οδηγήσει σε ανακατανομή φορτίων, αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές ή μεταβολές στους ναύλους.

Είναι, ωστόσο, σαφής η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής: η πίεση μεταφέρεται πλέον από το μεμονωμένο δεξαμενόπλοιο στο σύνολο των επιχειρηματικών σχέσεων που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά και την πώληση ρωσικού πετρελαίου.