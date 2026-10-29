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Μια νέα παράμετρος προστίθεται στην παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανοίγουν τον δρόμο για την αγορά πλοίων που έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνόκτητη ναυτιλία, καθώς μπορεί να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και να επηρεάσει τις ισορροπίες στην προσφορά χωρητικότητας και στη διαμόρφωση των ναύλων.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι πλοία τα οποία μέχρι σήμερα βρίσκονταν ουσιαστικά εκτός της συμβατικής αγοράς αγοραπωλησιών αποκτούν μια πιθανή διέξοδο επιστροφής στην εμπορική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η έγκριση των αμερικανικών αρχών.

Στις 28 Οκτωβρίου 2026, το Office of Foreign Assets Control (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δημοσιοποίησε νέα πολιτική αδειοδότησης για την αγορά δεσμευμένων πλοίων. Η διαδικασία προβλέπει ότι κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για συγκεκριμένη συναλλαγή, η οποία θα εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν πρόκειται για γενική άρση των κυρώσεων ούτε για ελεύθερη διάθεση των συγκεκριμένων πλοίων στην αγορά. Η Ουάσιγκτον διατηρεί τον έλεγχο των συναλλαγών, αποφασίζοντας κατά περίπτωση ποιες αγορές μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Η οικονομική διάσταση της απόφασης συνδέεται με το μέγεθος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου». Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ υπολόγισε στις 19 Οκτωβρίου ότι περίπου 1.600 δεξαμενόπλοια δραστηριοποιούνται παγκοσμίως σε αυτό το τμήμα της αγοράς, επισημαίνοντας ότι επενδυτές εξετάζουν την απόκτηση και επισκευή πλοίων, προκειμένου να τα επαναφέρουν σε μεταφορές μη απαγορευμένων φορτίων. Ο αριθμός των 1.600 πλοίων αποτυπώνει το εκτιμώμενο μέγεθος του «σκιώδους στόλου» και όχι τον αριθμό των πλοίων που μπορούν αυτομάτως να αγοραστούν μέσω της νέας διαδικασίας.

Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, που έχουν ισχυρή παρουσία τόσο στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων όσο και στη δευτερογενή αγορά πλοίων, το πρώτο ερώτημα αφορά τις τιμές στις οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τέτοιες συναλλαγές. Ένα δεξαμενόπλοιο υπό κυρώσεις δεν μπορεί να αποτιμηθεί με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για ένα αντίστοιχο πλοίο χωρίς περιορισμούς. Το κόστος αποκατάστασης, η ηλικία, η κατάσταση του εξοπλισμού και κυρίως η δυνατότητα νόμιμης εμπορικής εκμετάλλευσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Παράλληλα, η πιθανή επιστροφή πλοίων στην κανονική αγορά δημιουργεί ένα δεύτερο ζήτημα. Την επίδραση στους ναύλους. Εφόσον δεκάδες ή εκατοντάδες δεξαμενόπλοια αποκτήσουν πρόσβαση σε φορτία και ναυλωτές από τους οποίους σήμερα αποκλείονται, η διαθέσιμη χωρητικότητα σε ορισμένες κατηγορίες θα μπορούσε να αυξηθεί. Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να περιορίσει μέρος της στενότητας που παρατηρείται στην προσφορά πλοίων. Ωστόσο, η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγκρίσεων, το μέγεθος και την ηλικία των δεξαμενόπλοιων, καθώς και από τον χρόνο που θα χρειαστούν για να επανέλθουν σε πλήρη εμπορική λειτουργία.

Υπάρχουν και σημαντικά εμπόδια. Η εξασφάλιση άδειας από το OFAC δεν συνεπάγεται αυτόματα συμμόρφωση με τα καθεστώτα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, οι αγοραστές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ασφαλιστική κάλυψη, αποδεκτή τεχνική κατάσταση και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη λειτουργία των πλοίων.

Για την ελληνική ναυτιλία, συνεπώς, η νέα πολιτική δεν αποτελεί μόνο μια πιθανή ευκαιρία αγοράς μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων. Δημιουργεί και έναν πρόσθετο παράγοντα που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στις αποφάσεις για νέες ναυπηγήσεις, αγορές και πωλήσεις πλοίων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία μεγάλου ελληνικού ναυτιλιακού ομίλου που να συνδέεται με τη νέα αμερικανική διαδικασία.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον της αγοράς θα επικεντρωθεί στις πρώτες εγκρίσεις του OFAC και στα χαρακτηριστικά των πλοίων που θα αλλάξουν ιδιοκτησία. Εκεί θα φανεί εάν η Ουάσιγκτον δημιουργεί απλώς μια ελεγχόμενη δυνατότητα αξιοποίησης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ή εάν ανοίγει σταδιακά ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων.