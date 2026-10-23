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Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το Γυμνάσιο Μεσαγρού στην Αίγινα, έπειτα από δωρεά της Ένωσης Ελληνικών Ναυτιλιακών-Μεσιτικών Εταιρειών (ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε.), στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κοινωνικής προσφοράς που αναπτύσσει ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος.
Η δωρεά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, με πρωτοβουλία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία παρέστη στην εκδήλωση παράδοσης του εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, η Ένωση προσέφερε στο σχολείο έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D printer) και ένα έγχρωμο πολυμηχάνημα, δίνοντας στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς πρόσθετα εργαλεία για την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο νέος εξοπλισμός αναμένεται να διευκολύνει την εκπόνηση και παρουσίαση μαθητικών εργασιών, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την εξοικείωση των μαθητών με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Ιδιαίτερα ο τρισδιάστατος εκτυπωτής προσφέρει δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής γνώσεων, επιτρέποντας τη δημιουργία φυσικών μοντέλων και κατασκευών στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων.
Από την πλευρά της ΕΝ.ΕΛ.Ν.Μ.Ε. στην παράδοση του εξοπλισμού παρέστη ο γενικός διευθυντής της Ένωσης, Σταύρος Φαφαλιός, εκπροσωπώντας τον φορέα των ελληνικών ναυλομεσιτικών επιχειρήσεων.
Η Ένωση, με περισσότερα από 13 χρόνια δραστηριότητας, έχει εντάξει την κοινωνική συνεισφορά στις πρωτοβουλίες της, επιδιώκοντας να στηρίζει δράσεις που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Η ενίσχυση του Γυμνασίου Μεσαγρού εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση, με επίκεντρο την εκπαίδευση και την πρόσβαση των μαθητών σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη δωρεά αναδεικνύει τη δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, την Πολιτεία και τις τοπικές σχολικές κοινότητες, με στόχο την κάλυψη πρακτικών αναγκών των δημόσιων σχολείων.
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