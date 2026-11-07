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Η Hellenic Seaplanes έφερε το υδροπλάνο στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ειδική πτήση από την Αθήνα και δύο ημέρες πτήσεων γνωριμίας με τη συμμετοχή δημάρχων από τη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Λίγο πριν από την έναρξη του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, το υδροπλάνο της Hellenic Seaplanes προσθαλασσώθηκε στο λιμάνι της Καλαμάτας, ολοκληρώνοντας την ειδική πτήση από την Αθήνα. Στην πτήση επέβαιναν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτης Μάγγος, ο εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Βασίλης Πολίτης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους.

Στο λιμάνι τους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, κ. Ηλίας Κουτίβας, μαζί με μέλη της διοίκησης και στελέχη του Ταμείου. Το υδροπλάνο διανυκτέρευσε στο υδατοδρόμιο της Καλαμάτας και οι πτήσεις γνωριμίας, που ξεκίνησαν την Πέμπτη, συνεχίστηκαν το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Δήμαρχοι από τα νησιά, την Αττική και όλη την Ελλάδα πέταξαν από το υδατοδρόμιο της Καλαμάτας

Μεταξύ των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που πέταξαν στις 5 και 6 Νοεμβρίου ήταν ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Γιώργος Δανιήλ, ο Δήμαρχος Ψαρών κ. Κώστας Βρατσάνος, ο Δήμαρχος Χίου κ. Ιωάννης Μαλαφής, ο Δήμαρχος Σκύρου κ. Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος, από το Δήμο Αλίμου η κα Μαρία Μαρκαντωνάκη, ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές, ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Ηρακλής Λειβαδιώτης, ο Αντιδήμαρχος Γλυφάδας κ. Σπύρος Δήμου, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σωτήρης Κριτσωτάκης και ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 sightseeing tours, με τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων να είναι εμφανής. Ειδικότερα, με την αποθαλάσσωση και την επιστροφή στο λιμάνι της Καλαμάτας, οι δήμαρχοι γνώρισαν από κοντά την εμπειρία της πτήσης και είδαν στην πράξη πώς ένα λιμάνι μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αεροπορικής πρόσβασης. Για τους νησιωτικούς δήμους, η εμπειρία έδωσε μια πρακτική διάσταση στη συζήτηση για συνδέσεις με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Φώτης Μάγγος, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: «Για τους κατοίκους των μικρών νησιών, ο χρόνος και η συχνότητα των μετακινήσεων επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και την καθημερινότητά τους. Η πτήση προς την Καλαμάτα έδωσε ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς τα υδροπλάνα μπορούν να συμπληρώσουν τις υφιστάμενες συνδέσεις, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη».

Βασίλης Πολίτης, Εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: «Σήμερα αισθάνθηκα μια ιδιαίτερη χαρά που ήμουν επιβάτης στην πρώτη δοκιμαστική πτήση με υδροπλάνο από το αεροδρόμιο Πάχης Μεγάρων στο λιμάνι της Καλαμάτας. Η Ελλάδα, με τη μεγάλη ακτογραμμή, της,τα εκατοντάδες νησιά και τη σημαντική τουριστική της δυναμική διαθέτει νομίζω όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να αναπτύξει ένα σύγχρονο δίκτυο υδροπλάνων. Η συγκεκριμένη πτήση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια ανάπτυξης της ιδέας των υδροπλάνων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την μοναδική γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας μας και την δυνατότητα διασύνδεσης παράκτιων περιοχών, απομακρυσμένων νησιών με ηπειρωτικούς προορισμούς. Η σύνδεση της Αθήνας με την Καλαμάτα μέσω υδροπλάνου αναδεικνύει τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα εναλλακτικό και ευέλικτο γρήγορο μέσο μεταφοράς, με σημαντικές προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας με άλλους τουριστικούς προορισμούς στην περιοχή της Πελοποννήσου. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση η χρήση των υδροπλάνων λόγω της μικρής μεταφορικής ικανότητας τους και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν συνήθως στις Ελληνικές Θάλασσες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα ακτοπλοϊκά πλοία τα οποία θα εξακολουθήσουν να είναι το ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών από και προς στην νησιωτική Ελλάδα».

Ηλίας Κουτίβας, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε το υδροπλάνο και τους επιβάτες του στο λιμάνι της Καλαμάτας. Η άφιξη από την Αθήνα και οι πτήσεις των δύο ημερών έδωσαν στους επισκέπτες του συνεδρίου την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διαφορετική δυνατότητα πρόσβασης στην πόλη μας και που μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες».