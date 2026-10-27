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Η GRECOTEL γιόρτασε τα επίσημα εγκαίνια του πλήρως ανανεωμένου ξενοδοχείου Filoxenia, που εδώ και δεκαετίες έχει συνδεθεί βαθιά με την ιστορία και την τουριστική εξέλιξη της Καλαμάτας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ολοκαίνουργιο Olive Club, παρουσία εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό χώρο, προσκεκλημένων από τη Μεσσηνία και την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και του ιδρυτή της GRECOTEL, κ. Νίκου Δασκαλαντωνάκη.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, συνεχάρη την GRECOTEL για τη σημαντική επένδυση, επισημαίνοντας τη συμβολή τέτοιων πρωτοβουλιών στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής: «Ο τουρισμός είναι ένας τομέας στον οποίο επενδύουμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε με στρατηγική, σχέδιο, ευθύνη και συνέχεια».

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, αναφέρθηκε στη διαχρονική παρουσία του Filoxenia και στη στενή σύνδεσή του με την ιστορία και την τουριστική εξέλιξη της πόλης. Χαιρέτισε την αναβάθμιση του ιστορικού ξενοδοχείου, τονίζοντας ότι ενισχύει την ποιότητα της φιλοξενίας και δημιουργεί νέες προοπτικές για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, ενώ ευχαρίστησε τον Όμιλο για την εμπιστοσύνη του στην περιοχή.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η ομιλία του Ακαδημαϊκού και Επίτιμου Καθηγητή Νομικής, κ. Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, ο οποίος ξεδίπλωσε τη μακρά ιστορία του Filoxenia μέσα από προσωπικές αναμνήσεις και γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Καλαμάτας. Από τις οικογενειακές του διακοπές μέχρι τα επιστημονικά συνέδρια που ο ίδιος διοργάνωσε στους χώρους του, περιέγραψε ένα ξενοδοχείο που συνδέθηκε με τις ζωές πολλών γενεών. Ανατρέχοντας στις απαρχές του, εξιστόρησε την κατασκευή του Kalamata Xenia Motel το 1951, σε μια τότε απόμερη παραλιακή περιοχή, μακριά από τον αστικό ιστό.

Με την πάροδο των δεκαετιών, το ξενοδοχείο εξελίχθηκε μαζί με την πόλη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη: «Η περιοχή από απόμερη και ερημική, έγινε γνωστή από το όνομα του ξενοδοχείου. Έγινε τοπόσημο, συνοικία, αφετηρία και τέρμα των αστικών λεωφορείων», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη μοναδική θέση που κατέχει το Filoxenia στη συλλογική μνήμη της πόλης.

Αναφερόμενος στη νέα εποχή του ξενοδοχείου, σημείωσε ότι «Η ανακαίνιση του Filoxenia, την οποία σήμερα εορτάζουμε, σηματοδοτεί μια νέα φάση στη μακρά διαδρομή του», υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της σύγχρονης τουριστικής ανάπτυξης με τον σεβασμό στην ιστορία, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία: «Είναι ευτύχημα που το Filoxenia βρίσκεται σήμερα στα χέρια του πιο ιστορικού και μεγαλύτερου Ομίλου φιλοξενίας στην Ελλάδα, του Ομίλου Grecotel και της οικογένειας του Νίκου Δασκαλαντωνάκη που ξέρει να συνδυάζει τις σύγχρονες επενδύσεις με την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία».

Στον χαιρετισμό της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της GRECOTEL, κα Μάρι Ν. Δασκαλαντωνάκη, ευχαρίστησε θερμά τους ανθρώπους της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, καθώς και όλους εκείνους που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση των εγκαινίων: «Μας ενώνουν οι μαγικές πόλεις της ελληνικής επαρχίας. Μας ενώνει το φτερούγισμα της καρδιάς στη θέα του Ταϋγέτου. Μας ενώνουν οι φιλίες. Μας ενώνει η ελιά και το λάδι, οι παιδικές αναμνήσεις, οι καλοκαιρινές βεγγέρες κάπου κοντά σε μία προκυμαία – στο Ρέθυμνο για εμάς, στην Καλαμάτα για εσάς». Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους «εδώ που ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αποτύπωσε με μια ποιητική εικόνα τη μοναδική φυσική ομορφιά που περιβάλλει το Filoxenia.

Σε αυτό το ξεχωριστό σκηνικό, η εκδήλωση των εγκαινίων ανέδειξε τη νέα ταυτότητα του Filoxenia Kalamata, με επίκεντρο το Olive Club, έναν χώρο με ρετρό κομψότητα, νέα βεράντα που ανοίγεται στους κήπους και γαστρονομική φιλοσοφία εμπνευσμένη από τη Μεσσηνία. Η εκτεταμένη ανακαίνιση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ έχει ανανεώσει συνολικά την εμπειρία φιλοξενίας, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ξενοδοχείου. Με φόντο τον Μεσσηνιακό κόλπο και τον Ταΰγετο, τα 95 δωμάτια και οι 67 σουίτες έχουν ανακαινιστεί πλήρως, ενώ έργα σημαντικών Ελλήνων και Μεσσήνιων καλλιτεχνών, εκλεπτυσμένα υλικά και στοιχεία της τοπικής παράδοσης συνθέτουν τη νέα του φυσιογνωμία.

Η βαθιά σύνδεση του ξενοδοχείου με τη Μεσσηνία, αποτυπώνεται τόσο στη γαστρονομία, μέσα από τις εξαιρετικές πρώτες ύλες και τα προϊόντα του τόπου, όσο και στους ίδιους τους ανθρώπους του ξενοδοχείου μιας και το 100% των εργαζομένων του Filoxenia Kalamata προέρχεται από την περιοχή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση του με την τοπική κοινωνία.

Με ιστορία πέντε δεκαετιών, 40 ξενοδοχεία και resorts σε 15 ελληνικούς προορισμούς, η GRECOTEL συνεχίζει να επενδύει σε ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα και ιστορία. Με οδηγό τη φιλοσοφία «Hotels and Resorts to Live®», δημιουργεί εμπειρίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την ομορφιά και τους ανθρώπους της Ελλάδας, διατηρώντας όσα κάνουν κάθε τόπο μοναδικό.