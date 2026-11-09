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Τον δρόμο της αξιοποίησης αναμένεται να πάρει ένα από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά ακίνητα της Καλαμάτας, οι ιστορικοί Μύλοι «Ευαγγελίστρια», στο λιμάνι της πόλης, με ένα επενδυτικό σχέδιο για τη μετατροπή του συγκροτήματος σε δύο ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων.

Το project προωθεί η οικογένεια του επιχειρηματία Θανάση Καρυπίδη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, κυρίως στον τομέα της εκκόκκισης και επεξεργασίας βάμβακος.

Σημαντική εξέλιξη για την προώθηση της επένδυσης αποτελεί τώρα η πρόσφατη έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για τη μελέτη αλλαγής χρήσης των κτηρίων σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων με το δρόμο των αδειοδοτήσεων να οδεύει πλέον προς την τελική ευθεία. Η διπλή επένδυση που έχει ενταχθεί κατά το παρελθόν και στον αναπτυξιακό αντιστοιχεί αντιστοιχεί σε διψήφιο νούμερο και με το δεδομένο ότι το έργο προωθείται εδώ και χρόνια το πιο πιθανό είναι ο προϋπολογισμός να αυξηθεί λόγω και της μεγάλης αύξησης του κατασκευαστικού κόστους αλλά και της δυσκολίας του όλου εγχειρήματος. Το έργο θα «τρέξουν» οι εταιρίες «Porto Milos Kalamata Μ.I.Κ.E» και «Porto Marina Kalamata ΜΙΚΕ» με επικεφαλής αντίστοιχα τις κ.κ. Καρυπίδου Λυδία και Καρυπίδου Μαριέττα, ενώ τα αρχιτεκτονικά υπογράφει το γραφείο SquareOne (SQ1) και το τεχνικό γραφείο του κ. Παναγιώτη Νασόπουλου έχει αναλάβει τη διαχείριση.

Η έγκριση από το ΥΠΠΟ

Τώρα, η αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠΟ προχώρησε στην έγκριση της μελέτης καταρχάς για την αλλαγή χρήσης σε Ξενοδοχεία 4 & 5 αστέρων, κτηρίων Πόρτο Μαρίνα και Πόρτο Μύλος, των κτηρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος «Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνίας “Ευαγγελίστρια” Α.Ε.», επί των οδών Ευαγγελιστρίας, Ψαρών και Κουντουριώτου στην Καλαμάτα με χαρακτηρισμένα ως μνημεία τμήματα από τα κελύφη αυτών, αλλά και την προσθήκη υπογείου και απολήξεων κλιμακοστασίων, με ενίσχυση φέροντα οργανισμού, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων. Επιπλέον εγκρίθηκε και η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης δυο ξύλινων κόσκινων BUHLER στο βιομηχανικό συγκρότημα. Όπως επισημαίνεται η έγκριση δίνεται «καθώς προτείνονται επεμβάσεις που θα διασώσουν τα προστατευόμενα κελύφη και θα αναβαθμίσουν την ερειπιώδη σημερινή εικόνα των κτηρίων και την εικόνα εν γένει του λιμένος, διατηρώντας τη συλλογική μνήμη, τη βιομηχανική ιστορία του τόπου, προεκτείνοντας ταυτόχρονα την λειτουργία της πόλης στην εγκαταλελειμμένη αυτή περιοχή».

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία δύο ξενοδοχειακών μονάδων, μίας τεσσάρων και μίας πέντε αστέρων, δυναμικότητας 100 κλινών η καθεμία, με συνεδριακές εγκαταστάσεις και συνοδές υποδομές φιλοξενίας. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μελέτης, κρίνοντας κι αυτό ότι οι προτεινόμενες εργασίες θα συμβάλλουν στη διάσωση των προστατευόμενων κελυφών και στην αναβάθμιση της σημερινής εικόνας του εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος.

Η έγκριση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους για τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των μνημείων, μεταξύ των οποίων ο μορφολογικός διάκοσμος των όψεων και τα υφιστάμενα κτιστά στηθαία.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης δύο ιστορικών ξύλινων κόσκινων BUHLER, τα οποία αποτελούν μέρος του παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου και έχουν χαρακτηριστεί κινητά μνημεία.

Ένας αιώνας βιομηχανικής ιστορίας

Οι Μύλοι «Ευαγγελίστρια» συνδέονται άμεσα με την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της Καλαμάτας, σε μια εποχή κατά την οποία το λιμάνι αποτελούσε σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο για τη Νότια Ελλάδα.

Η κατασκευή του αρχικού κυλινδρόμυλου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1925, ενώ το 1928 ξεκίνησε η επέκταση των εγκαταστάσεων με την προσθήκη τρίτου μύλου.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το συγκρότημα υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ στη μεταπολεμική περίοδο πραγματοποιήθηκαν νέες επεκτάσεις, με τη συνδρομή και χρηματοδότησης μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ.

Η βιομηχανική δραστηριότητα συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες, με νέες αποθήκες και εγκαταστάσεις, ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός και οι σοβαρές ζημιές από τον σεισμό του 1986 οδήγησαν τελικά στη διακοπή της λειτουργίας του συγκροτήματος. Τα κελύφη των κτιρίων και δύο στοιχεία του ιστορικού εξοπλισμού προστατεύονται ως μνημεία από το 2009.