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«Μοσχοπουλήθηκε» τελικά το ημιτελές ακίνητο της εταιρείας Θεσσαλική ΑΤΕ στην περιοχή της Φιλοθέης το οποίο βγήκε χθες στον ηλεκτρονικό σφυρί.

Όπως ανέδειξε το newmoney.gr στις 29 Σεπτεμβρίου, σε βάρος της τεχνικής εταιρείας είχε προγραμματιστεί ομάδα 14 πλειστηριασμών για ισάριθμες οριζόντιες ιδιοκτησίες στο εν λόγω ακίνητο.

Επισπεύδουσα ήταν η doValue και η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ, πλέον εντολής και εξόδων εκτέλεσης, ποσό που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου έντοκης απαίτησης.

Η θέση

Όπως αναφερόταν στην κατασχετήρια έκθεση, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία κτισμένη σε οικόπεδο, επιφάνειας 1.035 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στην Φιλοθέη Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Φιλοθέης, στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στη θέση «Καλογρέζα», στο συνοικισμό Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, με πρόσοψη επί της οδού Καποδιστρίου στην οποία φέρει τον αριθμό 21Α.

Το οικόπεδο ανήκε άλλοτε στην περιφέρεια Νέας Αλεξάνδρειας, τέως της Κοινότητας Χαλανδρίου και ακόμη παλαιότερα του Δήμου Αθηναίων, το όλο δε οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται περιβάλλεται από τις οδούς Καλλιγά, Ρενιέρη, Καποδιστρίου, πλατεία Αλ. Κορυζή και την οδό Εϋνάρδου.

Σημειώνεται ότι ολόκληρη η οικοδομή, καθώς και οι οριζόντιες ιδιοκτησίες, είναι ημιτελείς στη φάση ολοκλήρωσης των οπλινθοδομών.

Οι ιδιοκτησίες και οι τιμές

Αν και στην κατασχετήρια έκθεση περιγράφονταν αρκετά προβλήματα υπερβάσεων και αυθαιρεσιών, αυτό δεν επηρέασε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στον πλειστηριασμό. Έτσι, η διαδικασία εξελίχθηκε σε…μάχη μεταξύ μνηστήρων με πολλά χτυπήματα και με αποτέλεσμα οι τιμές να ανέβουν. Κάτι που αποδίδεται όχι τόσο στην αξία αυτής καθαυτής της οικοδομής, όσο στην περιοχή που βρίσκεται, δηλαδή στη Φιλοθέη, όπου τέτοιες περιπτώσεις σπανίζουν…

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στις 739.788 ευρώ, η συνολική τελική τιμή κατακύρωσης έφτασε στα 1.125.004 ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά 382.216 ευρώ.

Στην έκθεση διευκρινιζόταν ότι πραγματοποιήθηκε εξωτερική αυτοψία κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ημιτελή τριώροφη οικοδομή με υπόγειο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η οικοδομή άρχισε να ανεγείρεται με βάση οικοδομική άδεια του 2000 και την αναθεώρηση της το 2004, αλλά παραμένει ως σήμερα ημιτελής, στο στάδιο κατασκευής των εσωτερικών και εξωτερικών οπτοπλινθοδομών και τοποθέτησης των ηλεκτρικών σωληνώσεων.

Ειδικότερα, στο σφυρί βγήκαν:

-Το Β-1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που έχει επιφάνεια 164,40 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 285/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στις 290.702 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 425.000 ευρώ, δηλαδή με 134.298 ευρώ παραπάνω.

-Το Ι-2 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 76,30 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 117,64/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί σε 138.637 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 205.000 ευρώ, δηλαδή με 66.363 ευρώ παραπάνω.

-Το Ι-1 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου που έχει επιφάνεια 53,90 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 83,11/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στις 100.859 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 155.000 ευρώ, δηλαδή με 54.141 ευρώ παραπάνω.

-Το Ι-3 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, επιφάνειας 51,40 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 79,25/000 εξ αδιαιρέτου. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στις 87.213 ευρώ και κατακυρώθηκε στις 169.000 ευρώ, δηλαδή με 81.787 ευρώ παραπάνω.

–Πέντε θέσεις στάθμευσης του υπογείου επιφάνειας 12,15 τ.μ., καθώς και δύο επιφάνειας 11,25 τ.μ. με τιμές πρώτης προσφοράς 12.900 ευρώ για κάθε μία. Αυτές κατακυρώθηκαν σε τιμές που ξεκινούν από τις 16.001 ευρώ και φτάνουν στις 19.000 ευρώ.

–Τρεις αποθήκες επιφάνειας 15 τ.μ., 29 τ.μ. και 41 τ.μ. με τιμές πρώτης προσφοράς 5.654 ευρώ, 10.930 ευρώ και 15.453 ευρώ, αντίστοιχα, που κατακυρώθηκαν με 12.000 ευρώ, 17.000 ευρώ και 19.500 ευρώ.

Έτσι, το ακίνητο παρότι ημιτελές και με διάφορα προβλήματα άλλαξε χέρια με τιμές αρκετά πάνω από τις αρχικές.

Η Θεσσαλική

Η Θεσσαλική ΑΤΕ, που ήταν συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντάκου, ανήκει στις μεσαίες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, με μακρά διαδρομή στην αγορά από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Στην πορεία των ετών είτε αυτόνομα, είτε μέσω κοινοπραξιών έχει αναλάβει διάφορα τεχνικά έργα, οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, θεμελιώσεις κ.α. Ανάμεσα σε αυτά, έχει συμμετάσχει σε σιδηροδρομικά, έργα δικτύων της ΔΕΗ, αυτοκινητόδρομους κλπ.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η δραστηριότητά της έχει υποχωρήσει, ενώ η εταιρεία φαίνεται να λειτουργεί με διορισμένη προσωρινή διοίκηση.

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