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Επτά χρόνια συνεχούς παρουσίας στις ελληνικές ακτές συμπληρώνει το Typhoon Project του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης. Από το 2019 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα επιχειρεί 365 ημέρες τον χρόνο, συνδυάζοντας καθαρισμούς δυσπρόσιτων και απρόσιτων ακτών, επιστημονική έρευνα και συστηματική καταγραφή δεδομένων, με στόχο όχι μόνο την απομάκρυνση των απορριμμάτων αλλά και την καλύτερη κατανόηση της παράκτιας και θαλάσσιας ρύπανσης. Το πρόγραμμα βρίσκεται σήμερα στο δεύτερο κύκλο καθαρισμών, και μέχρι σήμερα έχουν συνολικά απομακρυνθεί περισσότερα από 25,8 εκατομμύρια απορρίμματα, συνολικού βάρους άνω των 1,1 εκατομμυρίων κιλών, και όγκου όσο 1.638 κοντέινερ, από σχεδόν 5.000 δυσπρόσιτες παραλίες σε όλη την Ελλάδα.

Από αυτά τα επτά χρόνια δράσης, προκύπτουν επτά σημαντικά μαθήματα:

1. Η συστηματική παρουσία φέρνει αποτέλεσμα

Η προστασία των ακτών δεν είναι υπόθεση μιας μεμονωμένης παρέμβασης. Στις παραλίες που επισκέπτεται ξανά το Typhoon Project, καταγράφεται κατά μέσο όρο 80% βελτίωση, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια και η επαναληπτικότητα έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.

2. Δεν υπάρχει πραγματικά «μακριά»

Η θαλάσσια ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Ένα αντικείμενο που απορρίπτεται σε μια αστική περιοχή μπορεί, μέσω των θαλάσσιων ρευμάτων, να διανύσει μεγάλες αποστάσεις και να καταλήξει σε απομακρυσμένες ακτές. Η εικόνα που καταγράφεται στις ελληνικές παραλίες αποδεικνύει ότι η ευθύνη για τη ρύπανση είναι συλλογική.

3. Το «μικρό» πλαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα

Καθώς τα πλαστικά διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια, γίνονται δυσκολότερο να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν από το περιβάλλον. Παράλληλα, παραμένουν στα οικοσυστήματα για δεκαετίες, επηρεάζοντας τη θαλάσσια ζωή και την ποιότητα των παράκτιων περιοχών.

4. Κάθε παραλία αφηγείται μια ιστορία

Τα απορρίμματα που συναντώνται σε κάθε σημείο αποκαλύπτουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις συνήθειες κατανάλωσης και τις ιδιαίτερες πιέσεις που δέχεται κάθε περιοχή. Οι ακτές λειτουργούν ως «καθρέφτης» όσων συμβαίνουν στη θάλασσα αλλά και στην ξηρά.

5. Τα δεδομένα είναι πολύτιμα

Κάθε καταγραφή στο πεδίο συμβάλλει στη δημιουργία μιας μοναδικής βάσης γνώσης για τη θαλάσσια ρύπανση. Το Typhoon Project έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων παράκτιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιστημονική έρευνα και τη διαμόρφωση πολιτικών βασισμένων σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

6. Η συνεργασία πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο

Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, τοπικές κοινωνίες και φορείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας. Μέσα από συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα δεδομένα και η εμπειρία του έργου αξιοποιούνται για νέες εφαρμογές και καινοτόμες λύσεις.

7. Ο καθαρισμός είναι μόνο η αρχή

Η απομάκρυνση των απορριμμάτων είναι απαραίτητη, όμως δεν αρκεί από μόνη της. Ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή νοοτροπίας, η πρόληψη της ρύπανσης και η ενίσχυση μιας διαφορετικής σχέσης με το θαλάσσιο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, το Typhoon Project λειτουργεί ως πλατφόρμα που υποστηρίζει ευρύτερες δράσεις έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συμμετοχής των πολιτών.

Με επτά χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στη θάλασσα, το Typhoon Project συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της παράκτιας και θαλάσσιας ρύπανσης απαιτεί επιμονή, γνώση και συνεργασία. Και κυρίως, ότι κάθε καθαρή ακτή είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας δέσμευσης προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

Δείτε τις διαδικασίες της ομάδας του Τυφώνα εδώ.

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