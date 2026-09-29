Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η πλατφόρμα CleanSweep, που αναπτύχθηκε με οργανισμό υποδοχής το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και στο πλαίσιο του φετινού Capstone Project του προγράμματος Master of Business Analytics του MIT Sloan School of Management, κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 44 ομάδες.

Το έργο υλοποιήθηκε από τις φοιτήτριες Bria Weisblat και Jocelyn Ju, υπό την ακαδημαϊκή καθοδήγηση του Dr. Dimitris Bertsimas, διερευνώντας πώς τα δεδομένα που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις καθαρισμού ακτών του Typhoon Project μπορούν να αξιοποιηθούν για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ως οργανισμός υποδοχής, παρείχε στην ερευνητική ομάδα πρόσβαση στα δεδομένα και την επιχειρησιακή εμπειρία του Typhoon Project. Συγκεκριμένα, εδώ και περισσότερα από επτά χρόνια, το Typhoon Project πραγματοποιεί καθαρισμούς σε δυσπρόσιτες και απομονωμένες ακτές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κάθε επιχείρηση συνοδεύεται από συστηματική καταγραφή, μέσα από την οποία το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων για την παράκτια ρύπανση στη Μεσόγειο.

Έχοντας ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο καθαρισμών, η ομάδα πραγματοποιεί πλέον επαναληπτικές επισκέψεις, παρακολουθώντας πώς εξελίσσεται η ρύπανση με την πάροδο του χρόνου. Μέχρι σήμερα, έχουν συλλεχθεί και καταγραφεί περισσότερα από 25.891.000 τεμάχια που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 1.134.000 κιλά από σχεδόν 5.000 παραλίες.

H ομάδα αξιοποίησε όλα τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει η ομάδα του Typhoon Project τα τελευταία επτά και πλέον χρόνια, καθώς και εκτεταμένο οπτικό υλικό. Αξιοποιήθηκαν περισσότερα από 3 TB φωτογραφιών και βίντεο από drones, καθώς και το σύνολο των επιχειρησιακών δεδομένων του Typhoon Project, προκειμένου οι δύο φοιτήτριες να αναπτύξουν το CleanSweep. Το αποτέλεσμα είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και αναλυτικά μοντέλα για να προβλέπει πού είναι πιθανότερο να συσσωρευτούν απορρίμματα, υποστηρίζοντας τον καλύτερο προγραμματισμό των επιχειρήσεων καθαρισμού.

Η βραβευμένη πλατφόρμα συνδυάζει μοντέλα πρόβλεψης επαναρύπανσης, βελτιστοποίηση δρομολογίων και επαλήθευση μέσω εικόνων από drones, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση της παράκτιας ρύπανσης.

Η διάκριση της ομάδας του Ιδρύματος στο MIT Sloan ανέδειξε τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση πραγματικών περιβαλλοντικών δεδομένων για την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων με άμεση εφαρμογή. Παράλληλα, έφερε στο προσκήνιο την αξία της συστηματικής συλλογής και τεκμηρίωσης δεδομένων πεδίου, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για έρευνα, καινοτομία και νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Διαβάστε ακόμη

Το ενεργειακό θρίλερ της Ευρώπης επιστρέφει στην καρδιά του χειμώνα – Το φυσικό αέριο, οι αποθήκες και η μάχη για το LNG

Υδρα: Πωλείται για 4,49 εκατ. δολάρια το ιστορικό σπίτι του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα με θέα το Αιγαίο

La Perla: Η μικρή πανσιόν που έγινε το θρυλικό ξενοδοχείο κάτω από τους Δολομίτες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ