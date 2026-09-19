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Την καθέλκυση της υπερπολυτελούς θαλαμηγού Belita, μήκους 79,8 μέτρων, από τις εγκαταστάσεις της στην Ανκόνα της Ιταλίας, ανακοίνωσε η ISA Yachts, η οποία αποτελεί την εμπορική μπράντα της Palumbo Superyachts.

Το σκάφος, παραγγελία του Έλληνα εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και της συζύγου του, Δήμητρας, αποτελεί το μεγαλύτερο project που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα το ιταλικό ναυπηγείο, τόσο σε μήκος όσο και σε όγκο, ο οποίος φτάνει τους 2.220 GT. Συνδυάζει χαλύβδινη γάστρα για μέγιστη αντοχή, ελαφριά υπερκατασκευή από αλουμίνιο και ένα πολυτελές κατάστρωμα επενδυμένο με ξύλο teak. Διαθέτει τρία επίπεδα, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του ανέρχεται στους 18,0 κόμβους, η ταχύτητα πλεύσης στους 14,0 κόμβους και κινείται με δύο κινητήρες ντίζελ της MTU, σύμφωνα με τον ιστότοπο Boat International. Το πλάτος του σκάφους φτάνει τα 12,5 μέτρα.

Το όνομα της θαλαμηγού προήλθε από τον συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους Κούστα, καθώς εκείνη τον αποκαλεί «Bebouko» και εκείνος την αποκαλεί «Lolita» – οπότε προέκυψε το «Belita».



Το Belita σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της ISA Yachts με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Espen Øino, ο οποίος ανέλαβε τον εξωτερικό σχεδιασμό του σκάφους. Η ναυπηγική μελέτη αποτελεί κοινή προσπάθεια της Palumbo Superyachts και του ιταλικού γραφείου Hydro Tec, ενώ τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων ανέλαβε και υλοποίησε ο Αμερικανός αρχιτέκτονας Peter Marino.

Το project της νέας θαλαμηγού του Γιάννη Κούστα είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2024, όταν η ISA είχε δημοσιοποιήσει τις πρώτες εικόνες από την κατασκευή του, ενώ βρισκόταν ακόμη στο στάδιο του γυμνού κύτους. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας για την παγκόσμια αγορά των superyachts, BOATPro, η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023.

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