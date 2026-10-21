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Mε την καθέλκυση του νεότευκτου Capesize Primeship, χωρητικότητας περίπου 181.000 dwt, στα ναυπηγεία Hengli του Νταλιάν στην Κίνα, η Seanergy Maritime Holdings, υπό την ηγεσία του Σταμάτη Τσαντάνη, προχωρά στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 591 εκατ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει οκτώ πλοία και αποσκοπεί στην ανανέωση και επέκταση του στόλου της.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ναυπήγησης είναι ότι το πλοίο έχει ήδη εξασφαλίσει απασχόληση για πέντε χρόνια, πριν ακόμη παραδοθεί στην εταιρεία. Η συμφωνία έχει συναφθεί με ευρωπαϊκό ναυτιλιακό όμιλο και προβλέπει την έναρξη της ναύλωσης με την παραλαβή του Primeship.

Πρόκειται για μια επιχειρηματική επιλογή που συνδυάζει την επένδυση σε σύγχρονη χωρητικότητα με τη διασφάλιση μακροχρόνιων ταμειακών ροών, περιορίζοντας την έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.

Η καθέλκυση αποτελεί σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο, καθώς το πλοίο περνά στο επόμενο στάδιο εργασιών και δοκιμών που προηγούνται της παράδοσής του.

Η Seanergy υλοποιεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της, με συνολικά οκτώ πλοία και επενδυτικό ύψος περίπου 591 εκατ. δολαρίων.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται τα Capesize, πλοία που δραστηριοποιούνται κυρίως στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα στις διεθνείς εμπορευματικές διαδρομές.

Για τρία από τα νεότευκτα Capesize, με προγραμματισμένες παραδόσεις εντός του 2027, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει πολυετείς συμβάσεις απασχόλησης.

Σύμφωνα με την τελευταία αναλυτική εταιρική ενημέρωση, οι συμφωνίες προβλέπουν μέσους κατώτατους ναύλους περίπου 23.100 δολαρίων ημερησίως, με πρόσθετη δυνατότητα εσόδων που συνδέονται με την πορεία του Baltic Capesize Index (BCI).

Η συγκεκριμένη διάρθρωση παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Από τη μία πλευρά, οι κατώτατοι συμβατικοί ναύλοι δημιουργούν μια προβλέψιμη βάση εσόδων. Από την άλλη, η σύνδεση με τον δείκτη της αγοράς επιτρέπει στην εταιρεία να επωφελείται από ενδεχόμενη ενίσχυση των ναύλων, ανάλογα με τους όρους κάθε σύμβασης.

Η επιλογή της Seanergy να εξασφαλίζει μακροχρόνια απασχόληση πριν από την παράδοση των νεότευκτων πλοίων αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια αγορά όπου τα έσοδα των Capesize μπορούν να παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές μέσα σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση υπό τον Σταμάτη Τσαντάνη επιδιώκει να συνδυάσει δύο στόχους: την προστασία ενός μέρους των μελλοντικών εσόδων και τη διατήρηση της δυνατότητας συμμετοχής σε ευνοϊκές συνθήκες της ναυλαγοράς.

Παράλληλα, η ύπαρξη συμβολαιοποιημένων εσόδων ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών χρηματοροών, παράγοντα που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη χρηματοδότηση ενός εκτεταμένου ναυπηγικού προγράμματος.

Ωστόσο, οι κατώτατοι ναύλοι δεν ταυτίζονται με τα καθαρά ημερήσια κέρδη, καθώς από τα έσοδα πρέπει να καλυφθούν οι σχετικές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.