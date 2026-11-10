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Με μια νέα επένδυση που εκτιμάται στα 70 εκατ. δολάρια, η Seanergy Maritime Holdings, υπό τη διοίκηση του Σταμάτη Τσαντάνη, συνεχίζει την επέκτασή της στην αγορά των μεγάλων φορτηγών πλοίων, επιλέγοντας να αυξήσει τη μεταφορική της δυναμικότητα σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των μεταχειρισμένων capesize βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή συμφώνησε στην απόκτηση του Nightsky, χωρητικότητας 183.000 dwt, το οποίο κατασκευάστηκε το 2019 στα ιαπωνικά ναυπηγεία Namura. Η παράδοση του πλοίου προβλέπεται για τις αρχές του 2027.

Η συγκεκριμένη αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία, καθώς το Nightsky θα είναι το νεότερο πλοίο του υφιστάμενου στόλου της, ο οποίος αριθμεί 19 capesize. Παράλληλα, θα ενισχύσει άμεσα την παρουσία της στην αγορά, χωρίς την πολυετή αναμονή που απαιτεί μια νέα ναυπήγηση.

Η απόκτηση του Nightsky αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη και την ανανέωση του στόλου της Seanergy. Η εταιρεία έχει ήδη παραγγείλει οκτώ νέες ναυπηγήσεις πλοίων τύπου capesize και newcastlemax σε γιάρδες της Κίνας και της Ιαπωνίας, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το 2027. Επιπλέον, έχει συμφωνήσει την αγορά ενός ακόμη σύγχρονου capesize, κατασκευής 2022 και μεταφορικής ικανότητας 182.200 dwt. Με τις κινήσεις αυτές, η Seanergy συνδυάζει την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων με ένα πολυετές ναυπηγικό πρόγραμμα, επιδιώκοντας τόσο την άμεση αύξηση της χωρητικότητας όσο και τη σταδιακή ανανέωση του στόλου της.