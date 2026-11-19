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Στις επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για λιμενικές υποδομές και περίπου 670 εκατ. ευρώ έως το 2030 για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των άγονων γραμμών αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο 2ο Ευρωμεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ που συνδιοργανώνουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), η Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME), το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Μεσογείου (IEMed). Ο Υπουργός ανέδειξε, επίσης, τις προοπτικές της ναυτιλίας για τη νέα γενιά, τη δυναμική που αναπτύσσεται στα ελληνικά ναυπηγεία και την ανάγκη συνεργασίας των μεσογειακών χωρών για την αξιοποίηση των κοινών αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους.

«Στην Ελλάδα, η ιστορία μας και το πεπρωμένο μας είναι το γαλάζιο της θάλασσας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό. Στο παρελθόν, ασχολούμασταν με το εμπόριο, ταξιδεύαμε, πουλούσαμε τα προϊόντα μας, αγοράζαμε αγαθά από την Ανατολή, τη Δύση, και μέσα από αλληλεπίδραση με άλλους λαούς διαμορφώσαμε κομμάτι του πολιτισμού μας. Έτσι αναπτύχθηκαν οι πόλεις και τα λιμάνια μας, έτσι πολλές ελληνικές οικογένειες βελτίωσαν το βιοτικό τους επίπεδο και ευημέρησαν», τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα νεότερα χρόνια και στη στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς τα επαγγέλματα του Δημοσίου, όταν η δημόσια διοίκηση διαμορφωνόταν και είχε αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό. Ωστόσο, πλέον, όπως επισήμανε, οι επαγγελματικές προοπτικές για τη νέα γενιά βρίσκονται και πάλι στη θάλασσα. «Σήμερα, όμως, το μέλλον για τα παιδιά μας είναι ξανά στη θάλασσα. Τα ναυπηγεία, η ενέργεια, η ναυτιλία και τα επαγγέλματα γύρω από αυτήν προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Με πολύ καλούς μισθούς, επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση και ένα σπουδαίο μέλλον για τους Έλληνες».

Υπογράμμισε δε το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη ναυτιλία, σημειώνοντας: «Δεν είναι μόνο τα επαγγέλματα των καπετάνιων και των μηχανικών. Μιλάμε για ένα μεγάλο οικοσύστημα που περιλαμβάνει από τις πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, τις FSRU, μέχρι τους εμπορικούς δρόμους, καθώς το 80% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης. Έχουμε μεγάλη δύναμη στα χέρια μας. Τα λιμάνια μας και, φυσικά, τις μαρίνες υψηλών προδιαγραφών, τα σκάφη αναψυχής, τον τουρισμό. Η γαλάζια οικονομία προσφέρει μοναδικές δυνατότητες ανάπτυξης. Μόνο στον Πειραιά έχουμε σήμερα περισσότερες από 1.800 εταιρείες, μικρές και μεγάλες, μεταξύ αυτών και ναυτιλιακές, που συνδέονται με τον κλάδο».

Σχετικά με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται, ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε:

«Σήμερα επενδύουμε μισό δισεκατομμύριο στις λιμενικές υποδομές και περίπου 670 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030 στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των άγονων γραμμών. Έχουμε το μοναδικό προνόμιο να διαθέτουμε πάρα πολλά νησιά. Και ο τουρισμός μας βασίζεται σε αυτό. Στη σύνδεση από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά και πίσω.

Και τώρα βλέπουμε μια τεράστια ώθηση στα ναυπηγεία μας. Κάτι που ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της τεχνογνωσίας μας τώρα αναγεννιέται. Και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να το πάμε ακόμη πιο μπροστά. Και ο τουρισμός μας είναι κορυφαίου επιπέδου».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου. «Πιστεύω ότι, αν συνεργαστούμε, θα έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Είμαστε στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, βρισκόμαστε στο επίκεντρο της προσοχής, στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Δυστυχώς, μερικές φορές και στο επίκεντρο των εντάσεων, των προβλημάτων και των πολέμων. Είναι προφανές ότι πρέπει να δουλέψουμε μαζί», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.