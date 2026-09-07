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Τον Υπουργό Οικονομικής Ασφάλειας και αρμόδιο για την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ιαπωνίας, κ. Minoru Kiuchi, υποδέχθηκε στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, την ημέρα έναρξης της φετινής ΔΕΘ, στην οποία η Ιαπωνία αποτελεί την τιμώμενη χώρα.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν διαχρονικά την Ελλάδα και την Ιαπωνία στον τομέα της ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές παραμένουν σταθερά δεύτεροι σε παραγγελίες πλοίων στα ιαπωνικά ναυπηγεία, τα οποία διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και την τεχνογνωσία τους.

Μετά την επιθεώρηση τιμητικού αγήματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δύο Υπουργοί επιβιβάστηκαν στο ΠΑΘ 090, ένα από τα πλέον τεχνολογικά εξελιγμένα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στους στρατηγικούς τομείς της ναυτιλίας, των ναυπηγείων και των λιμένων, τις δυνατότητες αύξησης των αμοιβαίων επενδύσεων, καθώς και την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ακτοφυλακών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας. Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την εκτίμησή του για τον εποικοδομητικό ρόλο της Ιαπωνίας στις σχετικές συζητήσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), τονίζοντας τη σημασία της στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών για την επίτευξη κοινά αποδεκτών λύσεων.

Κατά τη διάρκεια της εν πλω επίσκεψης, ο Υπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τον Ιάπωνα ομόλογό του για τις δυνατότητες του Λιμένα Θεσσαλονίκης και τον στρατηγικό του ρόλο ως κόμβου για την ευρύτερη περιοχή. Παρουσίασε, επίσης, τα έργα επέκτασης του λιμένα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να δουν από τη θάλασσα, καθώς και τη σημαντική ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη, η οποία δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Kiuchi ευχαρίστησε θερμά τον κ. Κικίλια και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή για την υποδοχή και την τιμητική τελετή, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει τιμητικό άγημα και να επισκεφθεί σκάφος της Ακτοφυλακής, εμπειρία την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα συναρπαστική.

Αναφερόμενος στην αναπτυξιακή στρατηγική της Ιαπωνίας, επισήμανε ότι η κυβέρνηση Takaichi υιοθέτησε στις 21 Ιουλίου στρατηγική που περιλαμβάνει 17 στρατηγικούς τομείς, μεταξύ των οποίων η λιμενική εφοδιαστική αλυσίδα και η ναυπηγική βιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας στους τομείς των λιμένων, των logistics και της ναυπηγικής, καθώς και ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Ο Ιάπωνας Υπουργός υπογράμμισε, ακόμη, ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες και αρχές, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ελεύθερο, δίκαιο και ανοικτό εμπόριο και το κράτος δικαίου. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο σημερινό δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της Ιαπωνίας για αύξηση των άμεσων επενδύσεων τόσο από την Ιαπωνία προς την Ελλάδα όσο και από την Ελλάδα προς την Ιαπωνία.

Οι δύο Υπουργοί διαπίστωσαν ότι οι κοινές αξίες, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι ισχυροί δεσμοί που συνδέουν τις δύο χώρες αποτελούν στέρεα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ήδη εξαιρετικής συνεργασίας τους.

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