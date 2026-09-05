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Τη στρατηγική σημασία της ναυτιλιακής συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας, με αιχμή τις παραγγελίες νέων πλοίων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε δηλώσεις του από το περίπτερο της Ιαπωνίας, τιμώμενης χώρας της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα στη μακρά παράδοση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος των παραγγελιών για νέα πλοία προς την ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία προέρχεται από ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα.

Όπως ανέφερε, το γεγονός αυτό αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στην τεχνογνωσία και στη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει η Ιαπωνία στον ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο στο πεδίο της τεχνογνωσίας που αφορά την Ακτοφυλακή και τα επιχειρησιακά σκάφη, μέσα από την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνολογικών λύσεων.

«Χρειαζόμαστε, και στο επίπεδο της τεχνογνωσίας για την Ακτοφυλακή μας και τα σκάφη μας, την εμπειρία τους και τη δική μας και συνεργαζόμαστε σε όλα τα πεδία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία Ελλάδας-Ιαπωνίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ειδικά σε ό,τι αφορά τις πολιτικές για τα ναυτιλιακά καύσιμα και τη μετάβαση της διεθνούς ναυτιλίας σε ένα νέο κανονιστικό περιβάλλον.

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι ενδεχόμενες «τιμωρητικές πολιτικές» στον κλάδο της ναυτιλίας μπορούν να έχουν ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, επηρεάζοντας το κόστος της ενέργειας, των προϊόντων και τελικά τον πληθωρισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία των δύο χωρών σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο, με στόχο την αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

«Φιλοδοξούμε να συνεχιστεί η συνεργασία μας σε αυτό το επίπεδο. Είναι πολύ καλό και ψάχνουμε από κοινού να βρούμε νέες ευκαιρίες επενδύσεων», ανέφερε.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε επίσης στις σημαντικές προοπτικές που υπάρχουν και στον τουρισμό από την Ιαπωνία προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της Ιαπωνίας ως τιμώμενης χώρας στη φετινή ΔΕΘ αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

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