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Με αεροπορικό πλήγμα στην πρύμνη ακινητοποιήθηκε το φορτηγό πλοίο Ocean Molica, σημαίας Παναμά, στον Κόλπο του Ομάν, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το πλοίο είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι και επιχείρησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι μαχητικό αεροσκάφος χρησιμοποίησε πυρομαχικό ακριβείας, θέτοντας πλήρως εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσης. Κατά την ίδια ανακοίνωση, κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε. Η CENTCOM αναφέρεται στο πλοίο και με την ονομασία Arika Sun.

Το Ocean Molica, με αριθμό IMO 9139270, είναι πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (bulk carrier). Σύμφωνα με τα στοιχεία του VesselFinder, ναυπηγήθηκε το 1996, έχει μήκος 225 μέτρα και πλάτος 32,26 μέτρα. Η ταυτοποίησή του δείχνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορά τη ναυτιλία ξηρού φορτίου, διευρύνοντας το ενδιαφέρον πέρα από τις μεταφορές πετρελαίου που βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της κρίσης στην περιοχή.

Στον απολογισμό της, η CENTCOM αναφέρει ότι, από την επανέναρξη του αποκλεισμού στις 14 Ιουλίου, έχουν ακινητοποιηθεί τέσσερα εμπορικά πλοία, ενώ 135 πλοία υποχρεώθηκαν να αντιστρέψουν την πορεία τους. Οι αριθμοί αφορούν περίπου τρεις μήνες επιχειρήσεων.

Παράλληλα, καλεί τους ναυτικούς στον Κόλπο του Ομάν και στις προσβάσεις προς τα Στενά του Ορμούζ να συμμορφώνονται με τις προειδοποιήσεις, να παρακολουθούν τις αγγελίες προς ναυτιλλομένους και να επικοινωνούν με τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις μέσω του διαύλου VHF 16.

Το Reuters μετέδωσε ότι δεν κατέστη άμεσα δυνατό να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του πλοίου για σχόλιο. Επομένως, η περιγραφή των προειδοποιήσεων και της απόπειρας παραβίασης του αποκλεισμού αποδίδεται στην αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

Το περιστατικό έρχεται σε περίοδο περαιτέρω επιδείνωσης της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών. Σύμφωνα με το Reuters, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα άνω των δύο μηνών, ενώ οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

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