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Οικονομικό κίνητρο για τη στελέχωση του νοσοκομείου της Λέρου με καρδιολόγο προβλέπει σύμβαση δωρεάς που υπεγράφη την Παρασκευή μεταξύ της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου και της εταιρείας Kyklades Maritime Corporation.

Η συμφωνία, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Αριστείδη Αλαφούζου, προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ στον καρδιολόγο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο. Η χρηματοδότηση θα έχει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δύο.

Όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η θέση ειδικευμένου καρδιολόγου αναμένεται να συμπεριληφθεί στην επόμενη προκήρυξη για προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ. Η υπογραφή της σύμβασης αφορά επομένως την εξασφάλιση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η διαδικασία προκήρυξης και κάλυψης της θέσης εκκρεμεί. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον Αριστείδη Αλαφούζο για τη δωρεά, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στην ενίσχυση του ΕΣΥ και στην πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών της Λέρου σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.