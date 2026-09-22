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Σε μία ιδιαίτερα επικερδή κίνηση στη δευτερογενή αγορά των δεξαμενόπλοιων προχωρά η Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου, με την πώληση του VLCC Nissos Heraclea να τοποθετείται πλέον στα περίπου 112 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες του Splash247, το δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας περίπου 306.000 dwt, κατασκευής 2009, αλλάζει χέρια χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του αγοραστή.

Η τιμή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με τα επίπεδα στα οποία η Kyklades είχε αποκτήσει το πλοίο πριν από περίπου δύο χρόνια. Η αγορά του Nissos Heraclea είχε τοποθετηθεί κοντά στα 50 εκατ. δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι, με βάση τα σημερινά αναφερόμενα επίπεδα πώλησης, η αξία του VLCC έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η διαφορά προσεγγίζει τα 62 εκατ. δολάρια, χωρίς αυτό να ισοδυναμεί αυτομάτως με καθαρό λογιστικό κέρδος, καθώς σε έναν τέτοιο υπολογισμό υπεισέρχονται το αρχικό κόστος κτήσης, οι αποσβέσεις, τυχόν επενδύσεις στο πλοίο και τα έξοδα της συναλλαγής.

Η συμφωνία αποτελεί ταυτόχρονα ακόμη μία ένδειξη της εντυπωσιακής ανατίμησης των VLCC μεγάλης ηλικίας. Το Splash247 αναφέρει, στο ίδιο πλαίσιο, συναλλαγές για το Kallista στα περίπου 132 εκατ. δολάρια και το Ashoka στα 130 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας επίπεδα τιμών που μέχρι πρόσφατα θα θεωρούνταν εξαιρετικά υψηλά για πλοία αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Η ένταση στη ναυλαγορά, η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων και οι ανατροπές στις θαλάσσιες εμπορικές ροές έχουν μεταφερθεί πλέον και στις αξίες των μεταχειρισμένων πλοίων. Οι πλοιοκτήτες που είχαν τοποθετηθεί σε VLCC σε χαμηλότερα σημεία του κύκλου βλέπουν σήμερα σημαντικές υπεραξίες στα περιουσιακά τους στοιχεία.

Χαρακτηριστικό της εικόνας που έχει διαμορφωθεί είναι ότι ακόμη και VLCC ηλικίας 15 έως 17 ετών αλλάζουν χέρια σε επίπεδα που πλησιάζουν εκείνα που μέχρι πριν από λίγο καιρό συνδέονταν με πολύ νεότερα πλοία. Στην περίπτωση του Nissos Heraclea, η μετάβαση από επίπεδα περίπου 50 εκατ. δολαρίων στα 112 εκατ. δολάρια μέσα σε περίπου δύο χρόνια αποτυπώνει με τον πλέον καθαρό τρόπο πόσο γρήγορα έχει αλλάξει ο κύκλος των μεγάλων δεξαμενόπλοιων και πόσο έχουν ενισχυθεί οι αξίες του υπάρχοντος στόλου.

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