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Στα υψηλά επίπεδα στα οποία έχει οδηγήσει τη ναυλαγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων η γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται η νέα συμφωνία για το υπερδεξαμενόπλοιο VLCC Nissos Kea της Kyklades Maritime Corporation, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου. Το πλοίο, κατασκευής 2022, αναφέρεται ότι κλείστηκε από την BP για ταξίδι από τον Αραβικό Κόλπο προς την ανατολική ακτή της Ινδίας, με φόρτωση στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με στοιχεία της Tankers International που επικαλείται το Seatrade Maritime News, το fixture αντιστοιχεί σε ημερήσιο έσοδο περίπου 619.000 δολαρίων.

Το ύψος του ναύλου είναι ενδεικτικό των νέων ισορροπιών στην αγορά των VLCC. Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στο Bab el-Mandeb έχουν περιορίσει την προσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας και έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς αργού πετρελαίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με το Seatrade, τα spot fixtures για VLCC που φορτώνουν πλέον στον Κόλπο του Ομάν έχουν φθάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα των ταξιδιών που περιλαμβάνουν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Το fixture των $619.000 ημερησίως δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ακριβή ναύλωση. Λειτουργεί ως ένδειξη του πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η οικονομία των VLCC μέσα σε λίγους μήνες. Οι ναυλωτές αναζητούν διαθέσιμα πλοία σε μια αγορά όπου οι επιλογές διαδρομών έχουν περιοριστεί, οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί και η αβεβαιότητα γύρω από δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του ενεργειακού εμπορίου, το Ορμούζ και το Bab el-Mandeb, παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και η φόρτωση εκτός των Στενών, στον Κόλπο του Ομάν, δεν προσφέρει πλέον το discount που θα αναμενόταν έναντι μιας διαδρομής με έκθεση στο Ορμούζ. Η ίδια η Tankers International καταγράφει ουσιαστικά σύγκλιση των δύο αγορών.

Για την Kyklades Maritime, το Nissos Kea βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο μιας αγοράς όπου το γεωπολιτικό ρίσκο έχει μετατραπεί σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των ναύλων. Και τα $619.000 την ημέρα αποτελούν μία από τις πλέον εντυπωσιακές μέχρι σήμερα ενδείξεις του νέου τοπίου στα VLCC.

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