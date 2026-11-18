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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι ναύλοι των μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγραερίου (VLGC), με τις ημερήσιες αποδόσεις να αγγίζουν τα 233.600 δολάρια, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ αναδιαμορφώνει τις εμπορικές διαδρομές και ενισχύει τη ζήτηση για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση του Βασίλη Φουσέκη, αναλυτή του ναυλομεσιτικού οίκου Intermodal, η περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων από τη Μέση Ανατολή έχει μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βασικό εναλλακτικό προμηθευτή των ασιατικών αγορών, δημιουργώντας ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τους πλοιοκτήτες.

Οι ναύλοι στις διαδρομές από τις ΗΠΑ ξεπέρασαν ακόμη και τα προηγούμενα ιστορικά υψηλά του Σεπτεμβρίου 2023 και του καλοκαιριού του 2026. Ειδικότερα, στη διαδρομή Χιούστον–Τσίμπα της Ιαπωνίας, η ημερήσια ισοδύναμη απόδοση χρονοναύλωσης (TCE) διαμορφώνεται περίπου στα 184.600 δολάρια, ενώ στη διαδρομή Χιούστον–Φλάσινγκ της Ολλανδίας φθάνει τα 233.600 δολάρια.

Η ένταση της αγοράς αποτυπώνεται και στην προσέλκυση πλοίων από άλλες κατηγορίες μεταφοράς αερίων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ACS SP Nereus, ενός Very Large Ethane Carrier (VLEC) χωρητικότητας 100.000 κυβικών μέτρων, το οποίο φόρτωσε στο Χιούστον το πρώτο φορτίο LPG για πλοίο του συγκεκριμένου τύπου.

Πρόκειται για εξέλιξη που δείχνει ότι οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις των VLGC αρχίζουν να προσελκύουν πρόσθετη μεταφορική ικανότητα, αν και, σύμφωνα με την Intermodal, τέτοιες μετακινήσεις αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες και να συνδέονται κυρίως με περιόδους χαμηλής απασχόλησης στην αγορά αιθανίου. Καθοριστικός παράγοντας για την εκτόξευση των ναύλων παραμένει η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Φουσέκης, οι συνομιλίες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε συμφωνία, ενώ οι εξαγωγικοί όγκοι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το 50% των προπολεμικών επιπέδων. Παράλληλα, οι φορτώσεις στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένουν εκτεθειμένες στον κίνδυνο νέων επιθέσεων.

Η κατάσταση αυτή υποχρεώνει τους Ασιάτες αγοραστές να αναζητούν φορτία από τις ΗΠΑ, αυξάνοντας σημαντικά τις αποστάσεις που διανύουν τα πλοία και, κατά συνέπεια, τη ζήτηση για μεταφορική ικανότητα. Ο δείκτης Baltic LPG παραμένει στην περιοχή των 21.000 μονάδων, υψηλότερα από τον μέσο όρο του τρίτου τριμήνου, αντανακλώντας τη διατήρηση της ισχυρής ναυλαγοράς.

Μέχρι πρόσφατα, ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών LPG ήταν η διαθεσιμότητα πλοίων και όχι η παραγωγική ή εξαγωγική ικανότητα. Ωστόσο, στις αρχές Νοεμβρίου προέκυψε νέα δυσκολία, όταν η Phillips 66, η οποία διαχειρίζεται τον εξαγωγικό τερματικό σταθμό LPG στο Freeport του Τέξας, κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στις φορτώσεις βουτανίου, έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης και βλάβη συμπιεστή.

Το περιστατικό οδήγησε σε άνοδο των αμερικανικών τιμών βουτανίου και προκάλεσε ανησυχία για τη διαθεσιμότητα φορτίων άμεσης παράδοσης. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται σαφής επιβράδυνση στο σύνολο των αμερικανικών φορτώσεων LPG. Μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας εκτιμάται ότι θα επηρεάσει κυρίως την προσφορά βουτανίου προς την Ασία, χωρίς απαραίτητα να περιορίσει σημαντικά τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων φορτίων.

Κίνα και Ινδία στηρίζουν τη ζήτηση

Στην ασιατική αγορά, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αν και οι υψηλές τιμές δημιουργούν σταδιακά πιέσεις στους εισαγωγείς.

Στην Κίνα, οι εισαγωγές LPG αυξήθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. τόνους το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο, εξέλιξη που συνδέεται με τα θετικά περιθώρια κέρδους των μονάδων μετατροπής προπανίου σε προπυλένιο.

Στην Ινδία, η κατανάλωση έφθασε τους 2,6 εκατ. τόνους τον Οκτώβριο, πλησιάζοντας τα μηνιαία επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η δημιουργία αποθεμάτων ενόψει της εορταστικής περιόδου ενδέχεται να διατηρήσει αυξημένες τις εισαγωγές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, η Intermodal προειδοποιεί ότι η παραμονή των τιμών προπανίου και βουτανίου σε υψηλά επίπεδα μπορεί να περιορίσει τις νέες αγορές από την Ινδία, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρξει κρατική στήριξη.

Παραγγελίες 170 πλοίων αλλάζουν τις ισορροπίες

Παρά τη σημερινή εξαιρετική εικόνα της ναυλαγοράς, η ανάλυση εντοπίζει σημαντικούς κινδύνους στην πλευρά της προσφοράς πλοίων.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 παραδόθηκαν οκτώ νέα VLGC, ενώ ακόμη τρία αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι το μέγεθος του ναυπηγικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Περίπου 170 νεότευκτα VLGC και VLAC, συνολικής χωρητικότητας 15,5 εκατ. κυβικών μέτρων, αναμένεται να παραδοθούν έως το 2030. Η χωρητικότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 40% του υφιστάμενου στόλου.

Μόνο στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 παραγγέλθηκαν πλοία μεταφοράς LPG συνολικής χωρητικότητας 8,5 εκατ. κυβικών μέτρων, ενώ τον Οκτώβριο υπογράφηκαν συμβόλαια για ακόμη 14 μεγάλα πλοία μεταφοράς αερίων.

Με τη μέση ηλικία του στόλου να διαμορφώνεται στα 11,7 έτη, οι διαλύσεις παλαιότερων πλοίων δύσκολα θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τη σημαντική αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Το παράδοξο της αγοράς και το στοίχημα του 2027

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της Intermodal ότι, παρά τη μείωση των θαλάσσιων μεταφερόμενων ποσοτήτων LPG κατά περίπου 12% φέτος, η μεταφορική ζήτηση σε όρους τονομιλίων αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5%.

Αυτό σημαίνει ότι, αν και μεταφέρονται λιγότεροι τόνοι υγραερίου, τα πλοία διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις, ενισχύοντας τη ζήτηση για χωρητικότητα και διατηρώντας τους ναύλους σε υψηλά επίπεδα.

Βραχυπρόθεσμα, οι εξαγωγές μεγάλων αποστάσεων από τις ΗΠΑ και η αναπλήρωση των ασιατικών αποθεμάτων εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αγορά, παρά τις ενδεχόμενες διορθώσεις.

Το μεγάλο ερώτημα αφορά την περίοδο μετά την εξομάλυνση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή και να στηρίξει την προβλεπόμενη αύξηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων το 2027.

Ταυτόχρονα, όμως, η επιστροφή των φορτίων από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία θα περιόριζε τις μέσες αποστάσεις μεταφοράς, μειώνοντας τη ζήτηση για πλοία σε όρους τονομιλίων.

Και όλα αυτά την περίοδο που οι παραδόσεις νεότευκτων αναμένεται να επιταχυνθούν, ιδιαίτερα το 2027 και το 2028.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Βασίλη Φουσέκη, το καθοριστικό ζήτημα είναι εάν η ανάπτυξη των αμερικανικών εξαγωγών θα μπορέσει να απορροφήσει τη νέα χωρητικότητα όταν οι εμπορικές διαδρομές επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.

Έτσι, η αγορά των VLGC βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιόμορφη πρόκληση: η γεωπολιτική κρίση που σήμερα εκτοξεύει τα έσοδα των πλοιοκτητών μπορεί, όταν αποκλιμακωθεί, να συμπέσει με μια μεγάλη αύξηση του παγκόσμιου στόλου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική αλλαγή του ναυλαγοράς κύκλου.