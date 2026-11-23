Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο EVIAPETROL V βρισκόταν στο αγκυροβόλιο, έξω από τη διώρυγα της Σουλίνας, όταν χτυπήθηκε από drone στις 14 Νοεμβρίου. Περίμενε άδεια διέλευσης για να φτάσει στο λιμάνι Τζιουρτζιουλέστι της Μολδαβίας και να φορτώσει περίπου 6.500 τόνους ηλιελαίου. Το πλήρωμα έσβησε τη φωτιά, αλλά οι ζημιές ανάγκασαν την Trans-Oil να ματαιώσει το ταξίδι. Η προγραμματισμένη φόρτωση έχασε έτσι το πλοίο της προτού αυτό καν μπει στον Δούναβη.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυση του για το newmoney ο Νίκος Δρόσος από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου, πέντε εμπορικά πλοία επλήγησαν ή αναφέρθηκε ότι επλήγησαν στη δυτική Μαύρη Θάλασσα. Κοντά στη Σουλίνα καταγράφηκαν περιστατικά με τα EVIAPETROL V, LARISSA 1, MARSOL και ALI NAJAFOV. Τρία από τα τέσσερα πλοία φέρονται να είχαν προορισμό τη Μολδαβία. Στις 16 Νοεμβρίου, το φορτηγό BETUL 8, που μετέφερε σιτάρι από τη Ρουμανία στην Αίγυπτο, βρέθηκε σε κίνδυνο εντός της βουλγαρικής ΑΟΖ. Μέλη του πληρώματος ανέφεραν πλήγμα από θαλάσσια drones. Και οι 12 ναυτικοί διασώθηκαν. Την επομένη, οι βουλγαρικές αρχές διέσωσαν και τα 19 μέλη του πληρώματος του υγραεριοφόρου GAS HUSKY, το οποίο έπλεε προς τη Ρουμανία. Ο περιφερειάρχης της Βάρνας ανέφερε ότι το πλοίο είχε δεχθεί πλήγματα. Οι αρχικές αναφορές περί βύθισης των δύο πλοίων αμφισβητήθηκαν από μεταγενέστερο δημοσίευμα του βουλγαρικού ναυτιλιακού μέσου Maritime.bg, σύμφωνα με το οποίο στις 19 Νοεμβρίου και τα δύο παρέμεναν στην επιφάνεια. Η ευθύνη για τα περιστατικά παραμένει αδιευκρίνιστη. Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε παρουσιάσει την αποκοπή της Ουκρανίας από τη θάλασσα ως την πιο ακραία επιλογή της Μόσχας. Στις 19 Νοεμβρίου 2026, μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη γέφυρα της Κριμαίας, δήλωσε ότι η Ρωσία εγκαταλείπει την ιδέα μορατόριουμ στα πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα και στις ενεργειακές υποδομές.

Κατά την εκτίμηση της EOS Marine, ένας πιθανός στόχος της Μόσχας είναι να κλονίσει την εμπιστοσύνη στο εμπορικό δίκτυο του Δούναβη. Η διώρυγα της Σουλίνας εξυπηρετεί τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Αν η πρόσβαση γίνει πιο απρόβλεπτη και ακριβή, οι πλοιοκτήτες μπορεί να διστάζουν να διαθέσουν πλοία ή να ζητούν υψηλότερους ναύλους. Έτσι, η εμπορική κίνηση μπορεί να περιοριστεί ακόμη και χωρίς ναυτικό αποκλεισμό.

Στο Ορμούζ, δύο πλοία και δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το υγραεριοφόρο TARA GAS χτυπήθηκε στις 16 Νοεμβρίου και, σύμφωνα με το Joint Maritime Information Center (JMIC), δέχθηκε δεύτερο πλήγμα την επομένη, ενώ είχε ήδη ακινητοποιηθεί. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο. Στις 17 Νοεμβρίου επλήγη και το NAVIG8 MESSI, για το οποίο είχε αναφερθεί προηγούμενη επίθεση τον Αύγουστο. Το NAVIG8 MESSI περιλαμβάνεται στη λίστα των πλοίων που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «μη συμμορφούμενα» (NCV). Από τα στοιχεία που εξέτασε η EOS Marine, το TARA GAS βρισκόταν εκτός λίστας. Ένα νέο πλήγμα σε πλοίο που περιλαμβάνεται στη λίστα μπορεί να κάνει πιο πιστευτή την απειλή της Τεχεράνης. Τα επανειλημμένα πλήγματα στο TARA GAS περιορίζουν, όμως, την αξία της απουσίας από τη λίστα ως ένδειξης χαμηλότερου κινδύνου. Παραμένει ανοιχτό αν οι δύο περιπτώσεις αποτελούν μέρος συστηματικής επαναστόχευσης πλοίων.

Για τη ναύλωση ενός πλοίου, ο δηλωμένος προορισμός είναι ένα μόνο στοιχείο της εκτίμησης κινδύνου. Η διαδρομή, ο χρόνος αναμονής στο αγκυροβόλιο, οι περιορισμοί της ναυσιπλοΐας και οι εμπορικές συνδέσεις του πλοίου επηρεάζουν επίσης την απόφαση. Η EOS Marine εκτιμά ότι τις επόμενες εβδομάδες είναι πολύ πιθανά νέα πλήγματα σε εμπορικά πλοία που προσεγγίζουν τον Δούναβη, περιμένουν άδεια εισόδου ή αποπλέουν από την περιοχή. Όσο παρατείνεται η αναμονή, τόσο περισσότερο χρόνο μένουν εκτεθειμένα τα πληρώματα.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης ανοιχτά της Βουλγαρίας έδειξαν πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη κινητοποίηση επισημαίνει ο Νίκος Δρόσος και προσθέτει: «Για τις παράκτιες αρχές, μια πιθανή διαρροή καυσίμων κοντά στους προστατευόμενους υγροτόπους του Δέλτα του Δούναβη θέτει και ζήτημα διασυνοριακού συντονισμού. Για τους εξαγωγείς, η συνέχεια των δρομολογίων θα εξαρτηθεί από το αν θα βρεθούν διαθέσιμα πλοία, πόσο θα κοστίσει η ναύλωση και η ασφάλιση».