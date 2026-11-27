Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στον παγκόσμιο χάρτη των ναυτιλιακών νηολογίων το 2026, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, οι αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης και ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση νεότευκτων πλοίων επηρεάζουν τις επιλογές των πλοιοκτητών. Η ελληνική σημαία διατηρεί τη 10η θέση παγκοσμίως, ανακόπτοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών, την ώρα που η Λιβερία εδραιώνει την κυριαρχία της και οι Νήσοι Μάρσαλ ξεπερνούν τον Παναμά, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσίευσε η Lloyd’s List στις 27 Νοεμβρίου 2026, με βάση στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, η Ελλάδα και η Μάλτα παραμένουν οι μοναδικές ευρωπαϊκές σημαίες μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων νηολογίων του κόσμου.

Ο υπό ελληνική σημαία στόλος κατέγραψε αύξηση της ολικής χωρητικότητάς του κατά περίπου 1% σε ετήσια βάση, φθάνοντας την 1η Οκτωβρίου 2026 στα 32,4 εκατ. gt.

Παρά τη σταθεροποίηση, η περιορισμένη ανάπτυξη δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να ανακτήσει την ένατη θέση, την οποία έχασε το 2025 από την Ιαπωνία. Αντίθετα, η ταχύτερη ανάπτυξη του ιαπωνικού νηολογίου διεύρυνε τη μεταξύ τους απόσταση στα 2,4 εκατ. gt.

Η Lloyd’s List αναφέρεται στον πλοίαρχο Ανδρέα Σπανό, ο οποίος υπηρετεί από το 2023 ως διευθυντής ναυτιλίας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καταγράφει και τα διαχρονικά ζητήματα που θέτουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι απαιτήσεις στελέχωσης των πλοίων, οι υποχρεώσεις προς το ασφαλιστικό ταμείο των ναυτικών και η διαθεσιμότητα πληρωμάτων.

Παρά τις δυσκολίες, η ελληνική σημαία εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις στους τομείς της ασφάλειας και των επιθεωρήσεων πλοίων από τις λιμενικές αρχές. Παραμένει στη Λευκή Λίστα του Paris MoU, καταλαμβάνοντας την 25η θέση, ενώ διατηρεί την αξιολόγηση υψηλών επιδόσεων στο Tokyo MoU.

Η Λιβερία διατηρεί για τέταρτη διαδοχική χρονιά την πρώτη θέση παγκοσμίως, αυξάνοντας τόσο τη χωρητικότητα όσο και τον αριθμό των εγγεγραμμένων πλοίων της.

Το νηολόγιο, υπό τη διοίκηση του Αλφόνσο Καστιγιέρο, έφθασε την 1η Οκτωβρίου 2026 σχεδόν στα 330 εκατ. gt, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 13%.

Πρόκειται για το πρώτο νηολόγιο στον κόσμο που ξεπέρασε το όριο των 300 εκατ. gt, έχοντας προσθέσει περίπου 38 εκατ. gt μέσα σε έναν χρόνο. Η διαφορά του από τις δεύτερες Νήσους Μάρσαλ υπερβαίνει πλέον τα 100 εκατ. gt.

Οι επιδόσεις του στους τομείς της ασφάλειας και της συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης πλοιοκτητών, ιδιαίτερα όσων επενδύουν σε νεότευκτα πλοία.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το ίδιο το νηολόγιο τον Σεπτέμβριο, σχεδόν το 26% του παγκόσμιου νεότευκτου στόλου έφερε τη σημαία της Λιβερίας.

Παράλληλα, η χώρα επωφελήθηκε από τη μετακίνηση πλοίων από το νηολόγιο του Παναμά, λόγω των εντάσεων στις σχέσεις του τελευταίου με την Κίνα.

Μία από τις σημαντικότερες ανατροπές της φετινής κατάταξης είναι η άνοδος των Νήσων Μάρσαλ στη δεύτερη θέση, με τη χωρητικότητα του νηολογίου να αυξάνεται κατά 12,5%, φθάνοντας περίπου στα 220 εκατ. gt.

Το νηολόγιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο Γουίλιαμ Γκάλαχερ για περισσότερα από 25 χρόνια, ξεπέρασε τον Παναμά, αποκτώντας προβάδισμα περίπου 21 εκατ. gt.

Η ανάπτυξή του αποδίδεται τόσο στην οργανική ενίσχυση του στόλου όσο και στην προσέλκυση πλοίων που εγκατέλειψαν την παναμαϊκή σημαία.

Η διεθνής φήμη του νηολογίου και οι επιδόσεις του στην ασφάλεια ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του, ενώ παραμένει στις Λευκές Λίστες τόσο του Paris MoU όσο και του Tokyo MoU.

Ο Παναμάς, άλλοτε το μεγαλύτερο νηολόγιο του κόσμου, υποχώρησε στην τρίτη θέση, καταγράφοντας απώλειες σχεδόν 50 εκατ. gt μέσα σε έναν χρόνο.

Η εγγεγραμμένη χωρητικότητα μειώθηκε κατά περίπου 20%, με την πτώση να επιταχύνεται εξαιτίας της αντιπαράθεσης με την Κίνα για τη διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων στη Διώρυγα του Παναμά.

Η εταιρεία CK Hutchison, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, διαχειριζόταν από το 1997 τους τερματικούς σταθμούς Μπαλμπόα και Κριστομπάλ, στις δύο πλευρές της Διώρυγας. Τον Ιανουάριο του 2026, ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά έκρινε αντισυνταγματική τη σχετική σύμβαση παραχώρησης.

Στην υπόθεση είχε εμπλακεί και η κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η κινεζική επιρροή στα στρατηγικής σημασίας λιμάνια αποτελούσε απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Τον Φεβρουάριο, τα προσωρινά δικαιώματα διαχείρισης παραχωρήθηκαν στην APM Terminals της Maersk και στην Terminal Investment Ltd. της MSC.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε στη ναυτιλία, με πλοία υπό παναμαϊκή σημαία να αντιμετωπίζουν αυξημένες επιθεωρήσεις και κρατήσεις σε κινεζικά λιμάνια. Το Πεκίνο αρνήθηκε ότι στοχοποιούσε συγκεκριμένα τη σημαία, υποστηρίζοντας ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν για λόγους ναυτικής ασφάλειας.

Οι καθυστερήσεις, πάντως, οδήγησαν αρκετούς πλοιοκτήτες στην επιλογή άλλων νηολογίων.

Στον αντίποδα, η απομάκρυνση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» βελτίωσε τις επιδόσεις του Παναμά, επιτρέποντας την επιστροφή του από τη Γκρίζα στη Λευκή Λίστα του Paris MoU.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση χωρητικότητας 17%, μετά την εντυπωσιακή ανάπτυξη κατά 24,9% το προηγούμενο έτος.

Περισσότερα από 300 πλοία, συνολικής χωρητικότητας άνω των 20 εκατ. gt, προστέθηκαν στο νηολόγιο.

Με μέση ηλικία πλοίων τα 11 έτη, η Σιγκαπούρη διαθέτει έναν από τους νεότερους μεγάλους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως.

Η ναυτιλιακή αρχή της χώρας σχεδιάζει επίσης την εφαρμογή ενός νέου, ταχύτερου συστήματος εγγραφής πλοίων εντός του 2027, ενώ ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου και επαλήθευσης των εγγραφών.

Το Χονγκ Κονγκ διατήρησε την πέμπτη θέση, παρά τη νέα μείωση της εγγεγραμμένης χωρητικότητας κατά περίπου 6%, μετά την πτώση 13,7% που είχε καταγραφεί το 2025.

Η επιβολή αυξημένων αμερικανικών λιμενικών τελών σε πλοία που συνδέονται με την Κίνα επηρέασε και το νηολόγιο του Χονγκ Κονγκ.

Μεγάλοι πλοιοκτήτες, μεταξύ των οποίων οι Seaspan και Pacific Basin, προχώρησαν σε αλλαγές σημαίας, επιλέγοντας κυρίως τη Σιγκαπούρη.

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, το Χονγκ Κονγκ εισήγαγε σύστημα διπλής εγγραφής σημαίας, το οποίο συνέβαλε στη μικρή ανάκαμψη των εγγραφών από τον Μάιο.

Η Μάλτα διατήρησε την έκτη θέση παγκοσμίως, με τη χωρητικότητα του στόλου της να ξεπερνά τα 92 εκατ. gt και την ετήσια ανάπτυξη του νηολογίου να διαμορφώνεται, σύμφωνα με τη Lloyd’s List, περίπου στο 4%.

Παρά την αύξηση, η ταχύτερη ανάπτυξη της Κίνας περιόρισε τη μεταξύ τους διαφορά από περίπου 9 εκατ. gt το 2025 σε λιγότερα από 3 εκατ. gt.

Την ίδια στιγμή, η Μάλτα πλησίασε το Χονγκ Κονγκ, μειώνοντας την απόσταση από τα 33 εκατ. gt στα περίπου 22 εκατ. gt.

Η μαλτέζικη σημαία διατηρεί ισχυρές επιδόσεις στους τομείς της ασφάλειας και της συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Κίνα, με τη χωρητικότητα του υπό κινεζική σημαία στόλου να αυξάνεται κατά 12%, φθάνοντας στα 89,3 εκατ. gt.

Η ισχυρή εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία και η κρατική στήριξη του ναυτιλιακού κλάδου εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του κινεζικού νηολογίου.

Παράλληλα, η Κίνα κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις καλύτερες επιδόσεις στην κατάταξη του Tokyo MoU, ενώ ανέβηκε κατά δύο θέσεις, στη 12η, στη Λευκή Λίστα του Paris MoU.

Οι Μπαχάμες ενίσχυσαν την παρουσία τους στην όγδοη θέση, καταγράφοντας αύξηση της εγγεγραμμένης χωρητικότητας κατά 15%, στα 67,3 εκατ. gt.

Η διοίκηση του νηολογίου έχει δώσει έμφαση στην ποιότητα, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και στον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου.

Μεταξύ των νέων πρωτοβουλιών περιλαμβάνεται η καθιέρωση ψηφιακού ναυτικού φυλλαδίου, με τεχνολογία blockchain για την ασφάλεια των καταχωρίσεων.

Η Ιαπωνία διατήρησε την ένατη θέση, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του στόλου της κατά 4,7%, στα 34,8 εκατ. gt.

Το ιαπωνικό νηολόγιο ακολουθεί σταθερή ανοδική πορεία από το 2021, ενώ εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στους διεθνείς ελέγχους ναυτικής ασφάλειας.

Παρά την ανάπτυξή του, η απόσταση από τις όγδοες Μπαχάμες διευρύνθηκε, λόγω του σημαντικά υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης του συγκεκριμένου νηολογίου.

Τα δέκα μεγαλύτερα νηολόγια του κόσμου

Λιβερία

Νήσοι Μάρσαλ

Παναμάς

Σιγκαπούρη

Χονγκ Κονγκ

Μάλτα

Κίνα

Μπαχάμες

Ιαπωνία

Ελλάδα

Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει τη σημασία που αποκτούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην επιλογή σημαίας από τους πλοιοκτήτες, πέραν των παραδοσιακών κριτηρίων του κόστους, της φορολογίας, της ποιότητας των υπηρεσιών και της ταχύτητας διεκπεραίωσης των διαδικασιών.

Για την Ελλάδα, η ανακοπή της πτωτικής πορείας αποτελεί θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ουσιαστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εθνικού νηολογίου και η προσέλκυση μεγαλύτερου μέρους του ελληνόκτητου στόλου στην ελληνική σημαία.

Η κατάταξη της Lloyd’s List βασίζεται στην ολική χωρητικότητα (gt) των πλοίων άνω των 500 gt, εξαιρουμένων των αλιευτικών, και αφορά τη σημαία νηολόγησης και όχι την εθνικότητα των πλοιοκτητών.