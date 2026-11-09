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Την ανάγκη να συμβαδίζουν η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας με την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ναυτικών υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), Μανώλης Τσικαλάκης, κατά την ομιλία του στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο επικεφαλής της ΠΝΟ έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου και η διατήρηση της διεθνούς ισχύος της ελληνικής ναυτιλίας πρέπει να συνοδεύονται από ουσιαστικές επενδύσεις στον ανθρώπινο παράγοντα.

«Η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και η προστασία των ανθρώπων της δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι. Είναι δύο αναγκαίες και αλληλένδετες προϋποθέσεις για μια ναυτιλία ισχυρή, σύγχρονη και βιώσιμη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι ναυτικοί, επισημαίνοντας ότι η συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία και στη ναυτιλιακή ισχύ της Ελλάδας δεν αναγνωρίζεται πάντοτε στον βαθμό που απαιτείται.

«Η ναυτιλία δεν είναι μόνο πλοία, επιχειρήσεις και οικονομικά μεγέθη. Είναι, πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποί της», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι χιλιάδες ναυτικοί εργάζονται σε απαιτητικό περιβάλλον, μακριά από τις οικογένειές τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μεταφορά αγαθών.

Ο Μανώλης Τσικαλάκης στάθηκε επίσης στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, από την πράσινη μετάβαση και την ψηφιοποίηση έως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τις τεχνολογικές αλλαγές. Στο επίκεντρο έθεσε την ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στο ναυτικό επάγγελμα, συνδέοντας την προοπτική αυτή με την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, την ασφάλεια και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης.

Όπως επισήμανε, η επένδυση στους ναυτικούς δεν αποτελεί μόνο κοινωνική υποχρέωση, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της ΠΝΟ με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι, παρά τους διαφορετικούς θεσμικούς ρόλους τους, οι δύο φορείς έχουν κοινό συμφέρον τη διατήρηση μιας ισχυρής και βιώσιμης ελληνικής ναυτιλίας.

Υπογράμμισε ότι ο διάλογος μεταξύ ναυτεργασίας και ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας πρέπει να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αναγνώριση των διαφορετικών ρόλων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι προκλήσεις του κλάδου.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η ΠΝΟ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων ναυτικών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της ναυτιλίας ως βασικού πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Με αφορμή την επέτειο των 90 χρόνων του ΝΕΕ, υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτική παράδοση δεν αποτελεί μόνο ιστορική κληρονομιά, αλλά μια ζωντανή παρακαταθήκη που πρέπει να μεταφερθεί στις επόμενες γενιές.

Kεντρική φωτογραφία: Ο γγ της ΠΝΟ Μανώλης Τσικαλάκης με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Παναγιώτη Γιγή