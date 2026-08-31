Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής με το «Velos – Eurobank Private Banking» επέστρεψαν στην κορυφή του Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής», κατακτώντας την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη της 59ης διοργάνωσης.

Η μάχη κρίθηκε στην τελευταία ιστιοδρομία, καθώς πριν από την εκκίνηση τα «Velos – Eurobank Private Banking» και «Carbonita» είχαν από μία νίκη. Έτσι, η διαδρομή από τη Χώρα της Άνδρου μέχρι το Δύσβατο απέκτησε χαρακτήρα τελικού.

Στην ιστιοδρομία «Σπύρος Μ. Πολέμης» πρώτο τερμάτισε το «Seahawk Black Jack», με κυβερνήτες τους Μ. Χατζηκυριακάκη και Μ. Κουρτέση, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Velos – Eurobank Private Banking». Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να δώσει στους Μάντη–Καγιαλή και το πλήρωμά τους την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.

Η τελευταία κούρσα πραγματοποιήθηκε σε απαιτητικές, αλλά ιδιαίτερα καλές συνθήκες για ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας. Τα σκάφη ξεκίνησαν μπροστά από τη Χώρα της Άνδρου, ανέβηκαν μέχρι την Άχλα, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Δύσβατο, την ακατοίκητη νησίδα ανάμεσα στην Άνδρο και την Τήνο.

Ο βοριάς έφτασε τους 24 κόμβους, περίπου έξι μποφόρ, επιτρέποντας στα πληρώματα να αναπτύξουν υψηλές ταχύτητες. Το «Velos» έφτασε, σύμφωνα με τον Παύλο Καγιαλή, ακόμη και τους 23 κόμβους.

«Η τελευταία κούρσα ήταν γρήγορη και ήθελε προσοχή στον τερματισμό γιατί αυξήθηκε η ένταση του αέρα. Εμείς πιάσαμε μεγάλες ταχύτητες, αλλά η ομάδα λειτούργησε άψογα και δεν είχαμε ζημιές», ανέφερε ο Ολυμπιονίκης.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η επιλογή της πορείας. Το «Carbonita» επέλεξε να κινηθεί πιο κοντά στις στεριές, χωρίς αυτή τη φορά να δικαιωθεί, ενώ το «Seahawk Black Jack» και το «Velos» κινήθηκαν πιο ανοικτά.

«Ήταν μία γρήγορη ιστιοδρομία. Το “Carbonita” διάλεξε να κινηθεί κοντά στις παρακείμενες στεριές, αλλά αυτή τη φορά δεν του βγήκε. Το “Velos” και εμείς κρατήσαμε πορεία πιο ανοικτά και αποδείχθηκε σωστή επιλογή», δήλωσε ο συγκυβερνήτης του «Seahawk Black Jack», Μιχάλης Κουρτέσης.

Στην κατηγορία Performance, την πρώτη τριάδα της τελευταίας ιστιοδρομίας αποτέλεσαν τα «Seahawk Black Jack», «Velos – Eurobank Private Banking» και «Pete». Στην κατηγορία Sport, επικράτησε το «Giorgio – Furuno – Euroseas» του Κ. Μάνθου, με δεύτερο το «Bluescape» του Ν. Σύμπουρα και τρίτο το «Frankly MyDear» του Φ. Ταμβακάκη.

Στη γενική κατάταξη των Performance και P1, νικητής αναδείχθηκε το «Velos – Eurobank Private Banking», με δεύτερο το «Pete» του Δούκα Παλαιολόγου και τρίτο το «Seahawk Black Jack». Στην P2 επικράτησε το «Pega – Goulandris Bross Hellas», ενώ στην κατηγορία Sport την πρώτη θέση κατέκτησε το «Giorgio – Furuno – Euroseas».

Την εκκίνηση της τελευταίας ιστιοδρομίας έδωσαν η Αλεξάνδρα Στράτου και η Ιωάννα Στράτου, αδελφή και κόρη αντίστοιχα του αείμνηστου ιστιοπλόου Χριστόφορου Στράτου.

Ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και συγκαταλέγεται στις παλαιότερες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «The Toughest Race», καθώς οι ισχυροί άνεμοι, τα περάσματα και οι συχνές αλλαγές των συνθηκών στο Αιγαίο δοκιμάζουν τόσο τα σκάφη όσο και τα πληρώματα.

Η αυλαία της 59ης διοργάνωσης πέφτει το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με την τελετή απονομής των επάθλων στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Διαβάστε ακόμη

Κλείνει σήμερα το Notos στην Αιόλου και Σταδίου- Η επόμενη μέρα για το ιστορικό ακίνητο (pics)

Ασπίδα του Αχιλλέα: Έπεσαν οι υπογραφές για τον Ελληνικό Θόλο των 3 δισ. ευρώ που αλλάζει την αεράμυνα της χώρας

Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες: Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος – Με 51% οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των πολυκατοικιών

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ