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Μια τολμηρή τακτική επιλογή έκρινε την πρώτη ιστιοδρομία του 59ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής», με το «Carbonita» να παίρνει την πρωτιά στην απαιτητική διαδρομή από τη Βουλιαγμένη έως τη Χώρα της Άνδρου.

Το σκάφος επέλεξε να κινηθεί από τη νότια πλευρά της Άνδρου, παίρνοντας ένα σημαντικό αγωνιστικό ρίσκο που τελικά αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της κούρσας. Οι συνθήκες δοκίμασαν πληρώματα και τακτικές. Η εκκίνηση έγινε με το χαρακτηριστικό βορειαδάκι της Βουλιαγμένης, έντασης 15-20 μιλίων, το οποίο συνόδευσε τα ιστιοφόρα έως και μετά τη Μακρόνησο. Στη συνέχεια, όμως, ο άνεμος εξασθένησε, ενώ το κύμα παρέμεινε, δημιουργώντας ένα διαφορετικό και σαφώς δυσκολότερο σκηνικό.

Τα πληρώματα αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικές γραμμές πλεύσης και να πλησιάσουν τις στεριές προκειμένου να βρουν περισσότερο αέρα. Σε αυτό το σημείο η τακτική άρχισε να παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα πρώτα σκάφη έφθασαν στο λιμάνι της Χώρας της Άνδρου λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, ενώ οι τελευταίες αφίξεις ολοκληρώθηκαν μετά τις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Νικητής της πρώτης ιστιοδρομίας αναδείχθηκε το «Carbonita». Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το «Ellinix Farr Away – Coral Odyssey – Perga» του Στέργου Λεονταρίδη, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το «Velos Eurobank Private Banking» των ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την πρωτιά. Ρισκάραμε με την απόφασή μας να περάσουμε από κάτω, αλλά τελικά ανταμειφθήκαμε», δήλωσε ο κυβερνήτης του «Carbonita», Εμμανουήλ Κονδύλης, επισημαίνοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με δύο ακόμη ιστιοδρομίες. Το Σάββατο στις 11.00 είναι προγραμματισμένη παράκτια ιστιοδρομία, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες του νησιού να παρακολουθήσουν από τις ακτές τα αγωνιστικά σκάφη. Η αυλαία του 59ου Αγώνα Άνδρου θα πέσει την Κυριακή με την ιστιοδρομία Χώρα–Δύσβατο.

Τη διοργάνωση έχουν ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, ενώ παράλληλα με το αγωνιστικό πρόγραμμα πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις με επίκεντρο τη ναυτική παράδοση του νησιού.

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