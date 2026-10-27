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Την προοπτική δημιουργίας ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης στη Μαύρη Θάλασσα θέτει στο τραπέζι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026, συγκεντρώνοντας 432 ψήφους υπέρ, 52 κατά και 88 αποχές. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών για την εμπορική ναυτιλία, με τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων να εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη συγκρότηση ναυτικής επιχείρησης με αντικείμενο την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας. Παράλληλα, ζητούν από το ΝΑΤΟ να εξετάσει ειδική πρωτοβουλία για τη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο της συζήτησης για το σχέδιο Black Sea Sentry.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Μαύρη Θάλασσα παραμένει βασικός διάδρομος μεταφοράς σιτηρών, πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, ενώ οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τους κινδύνους για τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει στη Ρωσία την ευθύνη για την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στη δυτική Μαύρη Θάλασσα και ζητεί ενίσχυση των μέτρων προστασίας των θαλάσσιων μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δύο κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που βρίσκονται σε άμεση γεωγραφική εγγύτητα με τις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές ζητούν να ενισχυθούν οι δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και να επιταχυνθεί η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού κόμβου θαλάσσιας ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα αξιοποίησης αδιάθετων πόρων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μηχανισμού SAFE για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των δύο χωρών.

Η ευρωπαϊκή παρέμβαση δεν περιορίζεται στην προστασία των εμπορικών πλοίων. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ασφάλεια των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων καλωδίων τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων. Η προστασία τους αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ενδεχόμενη δολιοφθορά ή στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα αλλά και τις ενεργειακές και επικοινωνιακές συνδέσεις της περιοχής.

Για την εμπορική ναυτιλία, η συζήτηση για ενδεχόμενη ευρωπαϊκή επιχείρηση συνδέεται άμεσα με την ανάγκη περιορισμού των επιχειρησιακών κινδύνων. Η παρουσία μη επανδρωμένων συστημάτων, οι επιθέσεις κοντά σε εμπορικούς θαλάσσιους διαδρόμους και η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα επηρεάζουν τον σχεδιασμό των ταξιδιών, την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα πληρώματα.

Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν και το οικονομικό σκέλος των θαλάσσιων μεταφορών. Η ασφαλιστική κάλυψη, οι πιθανές αλλαγές δρομολογίων και οι καθυστερήσεις αποτελούν παράγοντες που συνεκτιμώνται από τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την είσοδο πλοίων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής ελληνικών συμφερόντων πλοίων στις διεθνείς μεταφορές ενεργειακών προϊόντων, σιτηρών και χύδην φορτίων. Εφόσον προχωρήσει η συγκρότηση ευρωπαϊκής επιχείρησης, ένας οργανωμένος μηχανισμός επιτήρησης και ανταλλαγής πληροφοριών θα μπορούσε να διευκολύνει τον σχεδιασμό των ταξιδιών και την έγκαιρη αντιμετώπιση απειλών.

Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα του ενδεχόμενου ρόλου της Ελλάδας σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Η χώρα διαθέτει σημαντικά ναυτιλιακά συμφέροντα και εμπειρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για ελληνική συμμετοχή ούτε έχουν προσδιοριστεί οι δυνάμεις ή τα μέσα που θα μπορούσαν να διατεθούν.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί και το καθεστώς διέλευσης πολεμικών πλοίων από τα τουρκικά Στενά, το οποίο διέπεται από τη Σύμβαση του Μοντρέ. Οι σχετικοί περιορισμοί θα πρέπει να συνεκτιμηθούν σε οποιονδήποτε μελλοντικό σχεδιασμό ευρωπαϊκής ναυτικής παρουσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι το ψήφισμα δεν αποτελεί απόφαση ανάπτυξης πολεμικών πλοίων ούτε συγκρότησης νέας ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής. Η δημιουργία μιας τέτοιας επιχείρησης θα απαιτούσε ξεχωριστή απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συμφωνία για την αποστολή, τη γεωγραφική περιοχή δράσης και τους επιχειρησιακούς κανόνες.

Το επόμενο βήμα μεταφέρεται επομένως στα κράτη-μέλη, τα οποία θα κληθούν να αξιολογήσουν κατά πόσον η προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να υποστηριχθεί από μια οργανωμένη ευρωπαϊκή παρουσία, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν αυτή η πολιτική πρωτοβουλία θα μετατραπεί σε συγκεκριμένα μέτρα που θα περιορίσουν την έκθεση των εμπορικών πλοίων σε στρατιωτικές απειλές. Μέχρι τότε, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές θα συνεχίσουν να αξιολογούν τους κινδύνους με βάση τις πραγματικές συνθήκες ασφαλείας και όχι την προοπτική μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής επιχείρησης.