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Η κόπωση των πληρωμάτων, οι πραγματικές ώρες εργασίας πάνω στα πλοία, η ψυχική υγεία και η ανάγκη να καταστεί ξανά ελκυστικό το ναυτικό επάγγελμα για τις νεότερες γενιές βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης για τα 20 χρόνια της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC, 2006), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) και της κυπριακής ΟΜΕΠΕΓΕ.

Η συνάντηση απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συμμετοχής εκπροσώπων των ναυτικών, των εργοδοτών, των κυβερνήσεων και κορυφαίων διεθνών οργανώσεων. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ο γενικός γραμματέας της ITF Stephen Cotton και η γενική γραμματέας της ETF Livia Spera.

Τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) εκπροσώπησε η επικεφαλής της Μονάδας Ναυτιλίας του Τμήματος Διεθνών Προτύπων Εργασίας Beatriz Vacotto, ενώ από την πλευρά της πλοιοκτησίας συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Ιωάννης Ξυλάς και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών Πόλυς Χατζηιωάννου. Παρόντες ήταν επίσης ο διευθυντής Απασχόλησης του International Chamber of Shipping, Helio Vicente, και ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Αλεξανδράτος.

Τις εργασίες άνοιξαν ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ, καπετάν Εμμανουήλ Τσικαλάκης, και ο γενικός γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ, Χαράλαμπος Αυγουστή.

Ο Εμμανουήλ Τσικαλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της MLC στη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου προστασίας για τους ναυτικούς, ανεξάρτητα από τη θάλασσα στην οποία εργάζονται ή τη σημαία του πλοίου. Ταυτόχρονα, όμως, υπογράμμισε ότι δύο δεκαετίες μετά την υιοθέτηση της Σύμβασης υπάρχουν ακόμη σημαντικά ανοικτά ζητήματα.

Στην κορυφή της ατζέντας τοποθέτησε τον ημερήσιο χρόνο απασχόλησης, την κόπωση και την ψυχική υγεία των ναυτικών. Πρόκειται για ζητήματα που, όπως επισημάνθηκε, συνδέονται άμεσα όχι μόνο με την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια πάνω στα πλοία, αλλά και με τη δυνατότητα της ναυτιλίας να προσελκύσει και να διατηρήσει νέους ανθρώπους στο επάγγελμα.

Στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης και, κυρίως, ουσιαστικής εφαρμογής της MLC αναφέρθηκε και ο Χαράλαμπος Αυγουστή, παρουσιάζοντας παράλληλα τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην Κύπρο για την ενίσχυση της προστασίας των ναυτικών.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τον ναυτικό βασικό παράγοντα της ναυτιλίας και υπογράμμισε τη σημασία που έχει η ίδια η εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται στη θάλασσα στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν. Όπως σημείωσε, οι ναυτικοί γνωρίζουν στην πράξη τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής εν πλω και, κατά συνέπεια, η φωνή τους πρέπει να ακούγεται.

Ιδιαίτερη αναφορά στις επόμενες αλλαγές της MLC έκανε ο γενικός γραμματέας της ITF Stephen Cotton. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές μέσω της Τριμερούς Επιτροπής του ILO, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής της Σύμβασης στις νέες συνθήκες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στο επίκεντρο της ναυτιλιακής δραστηριότητας βρίσκεται ο ναυτικός και ότι οι συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της ITF. Παράλληλα, επισήμανε τον ρόλο του διεθνούς δικτύου επιθεωρητών της Ομοσπονδίας, οι οποίοι ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την τήρηση των όρων που προβλέπει η MLC.

Το ουσιαστικό μέρος της εκδήλωσης αναπτύχθηκε μέσα από δύο θεματικές συζητήσεις, τις οποίες συντόνισε η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και επικεφαλής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή της MLC, Λία Αθανασίου.

Η πρώτη συζήτηση, με θέμα «MLC 2006, Διεθνείς προκλήσεις για το μέλλον», επικεντρώθηκε στις αλλαγές που απαιτούνται σε διεθνές επίπεδο. Συμμετείχαν η Beatriz Vacotto από τον ILO, ο γενικός γραμματέας της Nautilus International Mark Dickinson, ο Helio Vicente από το ICS και ο διευθυντής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του IMO, αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Θεόφιλος Μόζας.

Η δεύτερη θεματική ενότητα επικεντρώθηκε στο αποτύπωμα που έχει αφήσει η MLC στην Ελλάδα και στις ενωσιακές ενδομεταφορές. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο διευθυντής Ναυτικής Εργασίας πλοίαρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντώνιος Δουμάνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Διονύσιος Θεοδωράτος, η γενική γραμματέας της ΠΕΠΕΝ καπετάν Ελένη Παπαδοπούλου, ο Fabrizio Barcellona της ITF και η γενική γραμματέας της ETF Livia Spera.

Η εκδήλωση είχε παράλληλα έντονο ελληνοκυπριακό χαρακτήρα. Μία ημέρα νωρίτερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, συνεδρίασε η διοίκηση της ΠΝΟ με τη συμμετοχή πολυμελούς αντιπροσωπείας της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Μάτσα, καθώς και του γενικού γραμματέα της ΟΜΕΠΕΓΕ Χαράλαμπου Αυγουστή.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δράσεις των δύο πλευρών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ναυτικών σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνές επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μέσω της ITF.

Για την ΠΝΟ, η διοργάνωση σηματοδοτεί παράλληλα μια προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της και στενότερης συνεργασίας με ναυτεργατικές οργανώσεις εκτός Ελλάδας. Το μήνυμα που προέκυψε από τις συζητήσεις ήταν ότι, είκοσι χρόνια μετά την υιοθέτηση της MLC, η Σύμβαση εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό διεθνή πυλώνα προστασίας των ναυτικών, αλλά χρειάζεται συνεχή προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες της εργασίας στη θάλασσα.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται πλέον η επόμενη πρόκληση: οι διεθνείς κανόνες να μη μένουν μόνο στο επίπεδο των προβλέψεων, αλλά να μεταφράζονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ζωής πάνω στα πλοία.

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