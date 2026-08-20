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Νέους προορισμούς στη Νότια Καραϊβική εντάσσει στο χειμερινό της πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2028 η MSC Cruises, στέλνοντας στην περιοχή το νέο εμβληματικό της κρουαζιερόπλοιο, MSC World Asia. Παράλληλα, το MSC World Europa παραμένει στη Δυτική Μεσόγειο, αντί να μετακινηθεί στη Μέση Ανατολή όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το MSC World Asia θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες επτά και 14 διανυκτερεύσεων, με δυνατότητα επιβίβασης από τρία λιμάνια: το Φορ-ντε-Φρανς στη Μαρτινίκα, το Πουάντ-α-Πιτρ στη Γουαδελούπη και το Μπρίτζταουν στα Μπαρμπάντος.

Στο νέο του πρόγραμμα περιλαμβάνονται το Κάστρις στην Αγία Λουκία, το Σεντ Τζορτζ στη Γρενάδα, το Φίλιπσμπουργκ στον Άγιο Μαρτίνο, το Σεντ Τζονς στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, το Μπαστέρ στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, το Ροζό στη Δομινίκα και το Κίνγκσταουν στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες.

Η τοποθέτηση του νεότερου πλοίου της MSC Cruises στη Νότια Καραϊβική αναβαθμίζει την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή, προσφέροντας αυξημένη χωρητικότητα και ένα πιο σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Το MSC World Asia διαθέτει εκτεταμένους υπαίθριους χώρους, οικογενειακές δραστηριότητες και νέες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Cliffhanger, μία διαδρομή με κούνιες πάνω από τη θάλασσα, και η μεγαλύτερη εμπειρία Venchi Chocolate που έχει δημιουργηθεί εν πλω.

Την ίδια στιγμή, το MSC World Europa δεν θα πραγματοποιήσει τελικά το προγραμματισμένο χειμερινό πρόγραμμά του στη Μέση Ανατολή. Θα παραμείνει στη Δυτική Μεσόγειο, προσφέροντας επταήμερες κρουαζιέρες με πολλαπλές επιλογές επιβίβασης από τη Βαρκελώνη, τη Μασσαλία και την Τσιβιταβέκια, το λιμάνι που εξυπηρετεί τη Ρώμη.

Τα δρομολόγιά του θα συνδέουν τη Βαρκελώνη, τη Μασσαλία, τη Γένοβα, την Τσιβιταβέκια, τη Μεσίνα και τη Βαλέτα. Με την απόφαση αυτή, η MSC Cruises διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα πλοία της στη Μεσόγειο καθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο.

Οι αλλαγές επηρεάζουν επίσης το MSC Meraviglia, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί να δραστηριοποιηθεί στη Νότια Καραϊβική.

Οι επιβάτες που είχαν κάνει κράτηση στο MSC World Europa για τη Μέση Ανατολή θα μπορούν να μεταφέρουν την κράτησή τους σε άλλη κρουαζιέρα ή να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Αντίστοιχα, όσοι είχαν επιλέξει το MSC World Asia για τη Μεσόγειο ή το MSC Meraviglia για τη Νότια Καραϊβική θα ενημερωθούν απευθείας για τις αλλαγές και τις διαθέσιμες επιλογές τους.

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