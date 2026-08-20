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Από την επισκευή εμπορικών πλοίων έως την κατασκευή αυτόνομων σκαφών και τη συμμετοχή σε μεγάλα αμυντικά προγράμματα, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά επιχειρούν να περάσουν στην επόμενη φάση της ανάπτυξής τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου επιδιώκεται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων και, κυρίως, η επιστροφή του ναυπηγείου σε σύγχρονες κατασκευές υψηλής τεχνολογικής αξίας.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες δαπάνες άνω των 20 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών. Παράλληλα, από την επανέναρξη της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα, οι εγκαταστάσεις έχουν υποδεχθεί περισσότερα από 115 πλοία για δεξαμενισμό και επισκευές. Στη λίστα περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax και Aframax, φορτηγά πλοία, containerships, επιβατηγά, μεγάλα yachts, ακόμη και υποβρύχια.

Ο ετήσιος ρυθμός εξυπηρέτησης διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 60 πλοία, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος και τη φύση των έργων: από περίπου 200 άτομα μόνιμου προσωπικού μπορεί να φθάσει έως και τα 700 άτομα στις περιόδους αυξημένης δραστηριότητας.

Η διοίκηση, ωστόσο, δεν θέλει ο Σκαραμαγκάς να περιοριστεί στον ρόλο ενός μεγάλου επισκευαστικού κέντρου. Το επόμενο στοίχημα είναι η δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, η οποία θα μπορεί να συνδυάζει τη ναυπηγική τεχνογνωσία με την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα σύνθετα υλικά και τα αυτόνομα συστήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ο όμιλος Qualco και η Olympic Marine. Αντικείμενό του είναι η μελέτη, η ανάπτυξη, η παραγωγή και η επίδειξη μη επανδρωμένων αυτόνομων σκαφών επιφανείας, τα οποία θα μπορούν να αναλαμβάνουν διαφορετικές αποστολές.

Η συνεργασία συγκεντρώνει τρεις διαφορετικές ειδικότητες. Ο Σκαραμαγκάς διαθέτει τις ναυπηγικές εγκαταστάσεις και την εμπειρία βαριών κατασκευών, η Qualco εισφέρει τεχνογνωσία στους αλγορίθμους και στα ψηφιακά συστήματα, ενώ η Olympic Marine διαθέτει εξειδίκευση στην κατασκευή γαστρών από προηγμένα σύνθετα υλικά.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός ελληνικής σχεδίασης σκάφους διττής χρήσης. Θα μπορεί να αξιοποιείται σε αποστολές άμυνας και ασφάλειας, αλλά και σε επιχειρήσεις επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών και προστασίας του περιβάλλοντος. Η προοπτική δεν περιορίζεται στις ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου, καθώς οι τρεις εταιρείες φιλοδοξούν να διεκδικήσουν θέση και στη διεθνή αγορά αυτόνομων ναυτικών συστημάτων.

Για τα Ναυπηγεία, το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα ακόμη ερευνητικό πρόγραμμα. Συνδέεται με την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας νέος κατασκευαστικός κλάδος, με ελληνική τεχνογνωσία και δυνατότητα εξαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και η Ευρώπη αναζητεί παραγωγικές λύσεις εντός των συνόρων της.

Όπως έχει επισημάνει ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στόχος της σύμπραξης είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, ώστε η νέα γενιά μη επανδρωμένων σκαφών να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί από ελληνικά χέρια.

Την ίδια στιγμή, ο αμυντικός τομέας παραμένει βασικός πυλώνας του σχεδιασμού. Στις 2 Ιουλίου υπεγράφη σύμβαση με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, για την εκτέλεση εξειδικευμένων ναυπηγικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στο πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι συγκεκριμένες φρεγάτες είχαν κατασκευαστεί στον Σκαραμαγκά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστροφή τους για εργασίες εκσυγχρονισμού. Το αντικείμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αποξηλώσεις παλαιού εξοπλισμού, εγκατάσταση νέων αισθητήρων, εκτεταμένες καλωδιώσεις και πλήρη αναδιαμόρφωση του Κέντρου Διαχείρισης Μάχης.

Είχε προηγηθεί, στις αρχές Ιουνίου και στο περιθώριο των «Ποσειδωνίων 2026», η συμφωνία συνεργασίας με τον νοτιοκορεατικό όμιλο HD Hyundai Heavy Industries. Η συμφωνία αφορά τη διερεύνηση δυνατοτήτων συμπαραγωγής σκαφών επιφανείας για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα, με προοπτική διεκδίκησης έργων και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα με την αμυντική και εμπορική δραστηριότητα, προωθείται η περιβαλλοντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Τα Ναυπηγεία έχουν ενταχθεί στο Green Award Foundation και προετοιμάζονται για την πιστοποίηση εργασιών συντήρησης σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, έναν απαιτητικό κλάδο με αυστηρές τεχνικές και ασφαλιστικές προδιαγραφές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη ενός ναυπηγείου που επιδιώκει να στηριχθεί σε περισσότερους από έναν πυλώνες: επισκευές εμπορικών πλοίων, αμυντικά προγράμματα, νέες ναυπηγήσεις, αυτόνομα συστήματα και πράσινες υπηρεσίες. Το κρίσιμο πλέον είναι εάν οι συνεργασίες και τα επενδυτικά σχέδια θα μετατραπούν σε σταθερό όγκο παραγγελιών.

Η συγκυρία δημιουργεί ευκαιρίες. Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών προϋπολογισμών και η συζήτηση για μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης. Για τον Σκαραμαγκά, όμως, η πραγματική επιτυχία θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να επιστρέψει από τις επισκευές στην παραγωγή ολοκληρωμένων πλοίων και προηγμένων ναυτικών συστημάτων.

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