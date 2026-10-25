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Με νέες παραγγελίες και αναβαθμίσεις χωρητικότητας σε ήδη συμφωνημένα πλοία, η MSC συνεχίζει τις επενδύσεις στα μεγαλύτερα containerships. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της WeberSeas (Hellas) SA, οι δεσμεύσεις της εταιρείας για νεότευκτα πλοία χωρητικότητας 22.000–24.000 TEU εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 9,5 δισ. δολάρια μέσα στο 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επένδυση περίπου 2,5 δισ. δολαρίων για δέκα πλοία των 24.000 TEU στη Hengli Heavy Industry. Τα πλοία θα διαθέτουν πρόωση διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, LNG, και οι παραδόσεις τους προγραμματίζονται για το 2029–2030.

Παράλληλα, η MSC αναβαθμίζει δέκα προηγούμενες παραγγελίες από 22.000 σε 24.000 TEU. Με τις κινήσεις αυτές, το βιβλίο παραγγελιών της στη Hengli φθάνει, σύμφωνα με την έκθεση, τα 30 πλοία της συγκεκριμένης χωρητικότητας.

Η επιλογή αναβάθμισης των ήδη παραγγελθέντων πλοίων δείχνει ότι η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας δεν περιορίζεται στις νέες συμφωνίες. Επεκτείνεται και στον σχεδιασμό του υπό ναυπήγηση στόλου, με έμφαση στις μεγαλύτερες διαθέσιμες κατηγορίες containerships.

Η WeberSeas εντάσσει τις κινήσεις της MSC σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τακτικών γραμμών. Όπως αναφέρει, η CMA CGM έχει συμβασιοποιήσει 12 πλοία διπλού καυσίμου LNG στην κατηγορία των πολύ μεγάλων containerships, ενώ η Maersk εξετάζει επίσης ναυπηγήσεις χωρητικότητας 24.000 TEU.

Κατά την εκτίμηση του ναυλομεσιτικού οίκου, η συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των μεγάλων εταιρειών σε πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας και βελτιωμένης αποδοτικότητας καυσίμου.

Οι παραγγελίες έχουν ορίζοντα αρκετών ετών, ενώ η τρέχουσα ναυλαγορά εμφανίζει εικόνα σταθεροποίησης σε εβδομαδιαία βάση. Ο δείκτης SCFI διαμορφώθηκε στις 3.681,34 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,05%, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης.

Για τη MSC, οι συμφωνίες του 2026 διαμορφώνουν ήδη σημαντικό μέρος των μελλοντικών παραλαβών της. Η συγκέντρωση παραγγελιών στα 22.000–24.000 TEU αναδεικνύει το μέγεθος της επένδυσης και τη βαρύτητα που αποκτούν τα πολύ μεγάλα πλοία στον σχεδιασμό του στόλου της.