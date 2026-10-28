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Στην επόμενη φάση της ανάπτυξης του στόλου της περνά η Explora Journeys, η εταιρεία πολυτελών κρουαζιέρων του Ομίλου MSC, μετά τη διπλή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου στο ναυπηγείο Sestri Ponente της Fincantieri στη Γένοβα. Η καθέλκυση του EXPLORA V και η τοποθέτηση νομίσματος για το EXPLORA VI σηματοδοτούν την πρόοδο της ναυπήγησης του πέμπτου και του έκτου πλοίου της εταιρείας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του στόλου το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η εταιρεία, το EXPLORA IV αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία την άνοιξη του 2027, ενώ το EXPLORA V θα ακολουθήσει προς το τέλος της ίδιας χρονιάς. Η ένταξη του EXPLORA VI προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2028. Είχε προηγηθεί, τον Ιούλιο του 2026, η παράδοση του EXPLORA III.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρχών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς και στελέχη των δύο ομίλων. Μεταξύ αυτών ήταν ο εκτελεστικός πρόεδρος του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, Pierfrancesco Vago, η πρόεδρος της Explora Journeys, Anna Nash, ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Fincantieri, Pierroberto Folgiero, και ο γενικός διευθυντής του Τομέα Εμπορικών Πλοίων της Fincantieri, Luigi Matarazzo.

Οι τελετές περιλάμβαναν παραδοσιακά έθιμα της ναυπήγησης. Η Anna Nash και η Camilla Ronco, υπεύθυνη του Τμήματος PRS στο ναυπηγείο Sestri Ponente, τοποθέτησαν αναμνηστικά νομίσματα στο EXPLORA VI, ως σύμβολο καλής τύχης για την κατασκευή και τη μελλοντική πορεία του.

Ανάδοχος στην τελετή κοπής κορδέλας για την καθέλκυση του EXPLORA V ήταν η Consuelo Brunelli, υπεύθυνη Προγραμματισμού Παραγωγής στη Fincantieri.

Η Anna Nash χαρακτήρισε την ανάληψη του ρόλου της αναδόχου του έκτου πλοίου προσωπική τιμή, συνδέοντας την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος με την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας. Όπως ανέφερε, το EXPLORA VI ολοκληρώνει τα πρώτα έξι πλοία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος της επέκτασης.

Στο τεχνολογικό σκέλος, τα EXPLORA V και EXPLORA VI θα διαθέτουν κινητήρες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ακολουθώντας το EXPLORA III, το πρώτο πλοίο του στόλου με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δύο νέα πλοία σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν και εναλλακτικά καύσιμα, όπως bio-LNG, συνθετικό LNG και βιοκαύσιμα.

Το EXPLORA VI θα διαθέτει επίσης τεχνολογία κυψελών καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας, ενώ στο EXPLORA V προβλέπεται η δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσής της.

Όλα τα πλοία του στόλου διαθέτουν δυνατότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά. Όταν συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο του λιμανιού, μπορούν να διακόπτουν τη λειτουργία των μηχανών τους, μηδενίζοντας τις άμεσες εκπομπές από την παραγωγή ενέργειας επί του πλοίου για όσο διαρκεί η σύνδεση. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται, κατά τον Όμιλο MSC, στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του για την ενεργειακή μετάβαση.