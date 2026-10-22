Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας της κρουαζιέρας με τις τοπικές κοινωνίες, τα λιμάνια και την τουριστική αγορά επενδύει η MSC, επιδιώκοντας η ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα να συνοδεύεται από καλύτερες υποδομές και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τους προορισμούς.

Το μήνυμα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε επί του κρουαζιερόπλοιου MSC Armonia στο λιμάνι της Κέρκυρας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των λιμενικών αρχών και της επιχειρηματικής και τουριστικής κοινότητας.

Η φιλοσοφία της MSC βασίζεται στην αντίληψη ότι η εμπειρία της κρουαζιέρας δεν περιορίζεται στο πλοίο ή στον λιμένα, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο τον προορισμό.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία επιδιώκει άμεσο διάλογο με δήμους, περιφέρειες, λιμενικούς φορείς, επιμελητήρια, ξεναγούς, πρακτορεία, μεταφορείς και τοπικές επιχειρήσεις.

Αντίστοιχες συναντήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σύρο, Ρόδο και Πειραιά, με στόχο να καταγράφονται απευθείας οι ανάγκες κάθε προορισμού και να αναζητούνται λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Τέσσερις προτεραιότητες

Η MSC έθεσε τέσσερις βασικούς άξονες για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής κρουαζιέρας.

Ο πρώτος αφορά την ανάπτυξη νέων προορισμών μέσα στην επόμενη πενταετία, σε συνεργασία με την Πολιτεία και τους φορείς του κλάδου.

Ο δεύτερος επικεντρώνεται στην ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού των ξεναγών στα ελληνικά νησιά, ώστε οι επισκέψεις των κρουαζιερόπλοιων να μεταφράζονται σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα για τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής των επιβατών, με παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, την προσβασιμότητα και γενικότερα την ποιότητα της εμπειρίας κατά την παραμονή τους στη στεριά.

Τέταρτη προτεραιότητα αποτελεί η ηλεκτροδότηση των κρουαζιεροπλοίων από την ξηρά, με την MSC να ζητεί έναν σαφή σχεδιασμό για την ανάπτυξη υποδομών OPS στα ελληνικά λιμάνια. Έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία, 22 από τα 27 πλοία του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα από την ξηρά.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η Κέρκυρα

Η Κέρκυρα κατέχει ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό του Ομίλου. Το 2026, MSC Cruises και Explora Journeys πραγματοποιούν από κοινού περισσότερες από 100 προσεγγίσεις στο νησί με επτά πλοία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 33% των επισκεπτών κρουαζιέρας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δωδεκάμηνη παρουσία της εταιρείας, καθώς το MSC Lirica κατά τους πρώτους μήνες του έτους και το MSC Orchestra τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο πραγματοποιούν εβδομαδιαίες αφίξεις, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και εκτός της θερινής περιόδου.

Συνολικά, το 2026 και το 2027 οκτώ πλοία του Ομίλου MSC πραγματοποιούν σχεδόν 500 προσεγγίσεις σε 22 ελληνικούς προορισμούς, ενώ ο Πειραιάς λειτουργεί ως λιμάνι αφετηρίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως υπογράμμισε ο στρατηγικός σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα Κυριάκος Αναστασιάδης, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να σέβεται τα νησιά και τις τοπικές τους δυνατότητες, επισημαίνοντας ότι περισσότερο από το 84% του νερού που χρησιμοποιείται στα πλοία παράγεται επί του πλοίου μέσω αφαλάτωσης.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ανέφερε ότι, «η κρουαζιέρα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία, τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες και τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι αναπτύσσεται σταθερά και δυναμικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, αξιοποιώντας τον ιστορικό και πολιτιστικό της πλούτο, την ιδιαίτερη ταυτότητα και τη φυσική ομορφιά κάθε τόπου. Αν αναλογιστούμε ότι, από την αρχή του έτους, καταγράφηκαν στην επικράτεια περίπου 6,4 εκατομμύρια επιβάτες κατά τον κατάπλου των κρουαζιερόπλοιων, αντιλαμβανόμαστε τις προοπτικές που μπορούμε να δημιουργήσουμε για να προβάλλουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, δήλωσε: «Η κρουαζιέρα αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα της τουριστικής οικονομίας της χώρας μας και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας. Σε αυτή την κατεύθυνση, η MSC Cruises αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό παράδειγμα υπεύθυνης και οργανωμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της κρουαζιέρας, συμβάλλοντας στην απασχόληση, στην οικονομική δραστηριότητα των προορισμών που προσεγγίζει και στην ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής εικόνας της Ελλάδας. Στόχος μας είναι η τουριστική ανάπτυξη να μη μετριέται μόνο με τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και με την πραγματική αξία που δημιουργεί και παραμένει στον τόπο».

Το Τμήμα Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC εκπροσώπησαν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises στην Ελλάδα, ο καπετάν Ηλίας Τσουκαλάς, Γενικός Διευθυντής της MSC Ελλάς, ο Shant Krikorian, Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της MSC Cruises, και ο Παναγιώτης Μητσέας, Υπεύθυνος Θεσμικών Σχέσεων και Σχέσεων με την Τοπική Κοινωνία.