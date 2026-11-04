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Ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία ανοίγει στον Σκαραμαγκά, με την ολοκλήρωση των εργασιών στο «Maran Gas Amphipolis», συμφερόντων του Ομίλου Αγγελικούση. Σύμφωνα με τη διοίκηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, πρόκειται για την πρώτη επισκευή πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carrier) σε ελληνικό ναυπηγείο, εξέλιξη που δημιουργεί προοπτικές για την προσέλκυση αντίστοιχων εργασιών από τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Το πλοίο, το οποίο διαχειρίζεται η Maran Gas Maritime, υποβλήθηκε σε εργασίες δεξαμενισμού, επισκευών και ειδικής επιθεώρησης (Special Survey). Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιήθηκε επίσης αδρανοποίηση δεξαμενής LNG με άζωτο, διαδικασία που αποσκοπεί στη δημιουργία ασφαλών συνθηκών για τις απαιτούμενες εργασίες.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου συνοδεύτηκε από μία ακόμη εξέλιξη για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθώς εξασφάλισαν την πιστοποίηση GTT Approved Repair Yard από τη γαλλική Gaztransport & Technigaz (GTT), εταιρεία που ειδικεύεται στις τεχνολογίες συστημάτων συγκράτησης υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πιστοποίηση ενισχύει τη δυνατότητα των ναυπηγείων να αναλαμβάνουν εξειδικευμένες επισκευαστικές εργασίες σε πλοία LNG που χρησιμοποιούν τεχνολογία της GTT, σε έναν τομέα με ιδιαίτερα αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές.

Το «Maran Gas Amphipolis» ναυπηγήθηκε το 2016, φέρει ελληνική σημαία και έχει μήκος 295 μέτρα. Η ολική χωρητικότητά του ανέρχεται σε 113.037 GT, ενώ είναι ενταγμένο στον αμερικανικό νηογνώμονα ABS.

Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ανάληψη και ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια επέκτασης των δραστηριοτήτων τους σε πιο απαιτητικές κατηγορίες πλοίων.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Maran Gas Maritime αναδεικνύει τη δυνατότητα εκτέλεσης εξειδικευμένων εργασιών στην Ελλάδα, οι οποίες μέχρι σήμερα κατευθύνονταν κυρίως σε ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού.

Το επόμενο ζητούμενο για τον Σκαραμαγκά είναι η αξιοποίηση της νέας πιστοποίησης για την προσέλκυση περισσότερων LNG carriers, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη πρώτη επισκευή σε σταθερή δραστηριότητα για τα ελληνικά ναυπηγεία.