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Σε νέο κύκλο μεγάλων επενδύσεων έχει εισέλθει η παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, με τις παραγγελίες VLCC να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση το 2026. Οι πλοιοκτήτες σπεύδουν να εξασφαλίσουν θέσεις στα ναυπηγεία της Ασίας, αξιοποιώντας τις υψηλές αποδόσεις της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied Shipbroking, οι καταγεγραμμένες παραγγελίες VLCC το 2026 έχουν φθάσει τις 220, έναντι 83 το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 165%. Η συνολική χωρητικότητα των νέων παραγγελιών ανέρχεται σε 67,6 εκατ. dwt, έναντι 25,8 εκατ. dwt το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταβολές στη διεθνή ναυπηγική δραστηριότητα, καθώς οι επενδύσεις συγκεντρώνονται στην κατηγορία των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά αργού πετρελαίου σε μεγάλες αποστάσεις. Η Allied καταγράφει συνολικά 713 παραγγελίες δεξαμενόπλοιων όλων των κατηγοριών μέσα στο 2026, έναντι 600 το 2025.

Αντίστοιχα, η συνολική χωρητικότητα των παραγγελιών αυξήθηκε από 56,1 εκατ. dwt σε 107,4 εκατ. dwt, γεγονός που δείχνει ότι η ναυπηγική δραστηριότητα στρέφεται σε μεγαλύτερα πλοία. Ενδεικτική της επενδυτικής κινητικότητας είναι η σειρά συμφωνιών που περιλαμβάνει η τελευταία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου.

Η COSCO Shipping Energy εμφανίζεται με παραγγελίες έξι VLCC χωρητικότητας 307.000 dwt στα ναυπηγεία COSCO Heavy Industry της Κίνας, με αναφερόμενη τιμή 142 εκατ. δολάρια ανά πλοίο και παραδόσεις από τον Αύγουστο του 2029 έως τον Νοέμβριο του 2030.

Παράλληλα, η COSCO Shipping Development καταγράφεται με παραγγελία 16 VLCC αντίστοιχης χωρητικότητας στα ναυπηγεία Dalian Shipbuilding, με εκτιμώμενη τιμή 125,8 εκατ. δολάρια ανά μονάδα και παραδόσεις την περίοδο 2029-2030.

Στην ίδια αγορά δραστηριοποιείται και η DHT Management, με παραγγελία VLCC χωρητικότητας 320.000 dwt στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Hanwha Ocean, έναντι περίπου 135 εκατ. δολαρίων, με προγραμματισμένη παράδοση τον Απρίλιο του 2029.

Η Navios περιλαμβάνεται επίσης στις πρόσφατες κινήσεις, με την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για ένα ακόμη VLCC χωρητικότητας 319.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία Wuhu Rongsheng, έναντι 124 εκατ. δολαρίων. Η τιμή κατασκευής ενός τυπικού νεότευκτου VLCC, σύμφωνα με τις ενδεικτικές αποτιμήσεις της Allied, διαμορφώνεται σήμερα στα 130 εκατ. δολάρια, αυξημένη κατά 1,56% σε ετήσια βάση.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, αφορά την κατάσταση της αγοράς όταν τα πλοία αυτά αρχίσουν να παραδίδονται. Οι περισσότερες από τις πρόσφατες παραγγελίες προβλέπουν παραδόσεις από το 2029 έως το 2030, περίοδο κατά την οποία η προσφορά χωρητικότητας ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

Εάν η ζήτηση μεταφοράς πετρελαίου δεν ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία, η είσοδος των νέων πλοίων θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στους ναύλους. Αντίθετα, η απόσυρση παλαιότερων δεξαμενόπλοιων, οι μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές και η εξέλιξη των γεωπολιτικών περιορισμών θα μπορούσαν να απορροφήσουν μέρος της νέας χωρητικότητας.

Για τους Έλληνες εφοπλιστές, που διατηρούν ισχυρή παρουσία στην αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων, το στοίχημα αφορά όχι μόνο την εξασφάλιση σύγχρονων πλοίων, αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά θα εισέλθουν στην αγορά.

Η αύξηση των παραγγελιών δεν συνεπάγεται αυτομάτως υπερπροσφορά. Αποτελεί, ωστόσο, μια σ ημαντική ένδειξη ότι η επόμενη φάση του ναυτιλιακού κύκλου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ισορροπία μεταξύ νέων παραδόσεων, αποσύρσεων παλαιότερων πλοίων και ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου.