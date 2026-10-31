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Την άμεση επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών στο αεροδρόμιο της Χίου ζητά η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων, εκφράζοντας ανησυχία για τις συγκοινωνιακές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του. Με επιστολή της, η οποία φέρει ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2026, προτείνει να ακυρωθεί το κλείσιμο που, σύμφωνα με το έγγραφο, έχει προγραμματιστεί από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027, και να μετατεθεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2027 η έναρξη των εργασιών που επιβάλλουν την πλήρη αναστολή της λειτουργίας του.

Η παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ μεταξύ των αποδεκτών περιλαμβάνονται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι βουλευτές Χίου, οι Δήμοι Χίου, Οινουσσών και Ψαρών, καθώς και επαγγελματικοί, επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς.

Την επιστολή υπογράφουν, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Λέσχης Χίων, ο πρόεδρος καπτ. Αντώνης Πιτσιλός και η γενική γραμματέας Μαρία Τριπολίτη.

Η πρόταση της Λέσχης διαχωρίζει τις παρεμβάσεις αναβάθμισης που μπορούν να πραγματοποιηθούν με το αεροδρόμιο σε λειτουργία από εκείνες που απαιτούν υποχρεωτικά το κλείσιμό του. Συγκεκριμένα, ζητά να συνεχιστούν οι εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων με διατήρηση της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και επιχειρησιακά εφικτό.

Για τις εργασίες που προϋποθέτουν πλήρη διακοπή λειτουργίας, εισηγείται νέο προγραμματισμό με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου 2027. Η ημερομηνία αυτή τίθεται ως αφετηρία της προτεινόμενης αναστολής και όχι ως χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. Στην επιστολή δεν προσδιορίζεται νέα ημερομηνία επαναλειτουργίας του αεροδρομίου.

Βασικό επιχείρημα της παρέμβασης είναι η ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Κατά τη Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων, η μετάθεση θα επιτρέψει στην Πολιτεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους επαγγελματικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και στους κατοίκους, να σχεδιάσουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Η Λέσχη αντιμετωπίζει την προοπτική τεσσάρων συνεχόμενων μηνών χωρίς αεροπορική σύνδεση ως ζήτημα που υπερβαίνει τον τεχνικό προγραμματισμό ενός έργου. Συνδέει τη λειτουργία του αεροδρομίου με την καθημερινότητα των κατοίκων, την οικονομική δραστηριότητα, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια, ζητώντας οι παράμετροι αυτές να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προηγούμενη διαβούλευση και στην εξασφάλιση αξιόπιστων εναλλακτικών συγκοινωνιακών λύσεων. Ωστόσο, η επιστολή δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο εναλλακτικής εξυπηρέτησης ούτε προτάσεις για δρομολόγια, μεταφορική δυναμικότητα ή άλλες επιχειρησιακές ρυθμίσεις. Το αίτημα επικεντρώνεται στη δημιουργία του αναγκαίου χρονικού περιθωρίου ώστε αυτές οι λύσεις να εξεταστούν και να οργανωθούν από τους αρμόδιους.

Παράλληλα, η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου μέσα στο προβλεπόμενο τετράμηνο. Η ανησυχία αυτή καταγράφεται χωρίς να συνοδεύεται στο έγγραφο από τεχνική ανάλυση ή αναλυτικά στοιχεία για την πρόοδο των εργασιών. Αποτελεί, πάντως, πρόσθετο λόγο για τον οποίο ζητεί επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος πριν από την έναρξη της διακοπής.

Στην επιστολή αποσαφηνίζεται ότι η Λέσχη υποστηρίζει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου για την αναπτυξιακή προοπτική της Χίου. Η διαφωνία της εστιάζεται στον χρόνο και στον τρόπο υλοποίησης, με κριτήριο τη διατήρηση της προσβασιμότητας του νησιού.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε αντίθετοι στην αναβάθμιση του αεροδρομίου. Είμαστε αντίθετοι στον τρόπο και στον χρόνο υλοποίησης που οδηγούν στην τετράμηνη αεροπορική απομόνωση της Χίου».

Με την παρέμβασή της, η Ναυτιλιακή Λέσχη Χίων ζητά από τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν άμεσα τον προγραμματισμό και δηλώνει διαθέσιμη να συμβάλει στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων. Στο έγγραφο δεν περιλαμβάνεται απάντηση των υπουργείων ή άλλων αρμόδιων αρχών, ούτε απόφαση αλλαγής του χρονοδιαγράμματος. Η μετάθεση για τον Σεπτέμβριο του 2027 αποτελεί πρόταση της Λέσχης, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη διασφάλιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της Χίου κατά την υλοποίηση του έργου.